ALEJANDRO FERNÁNDEZ rinde homenaje a su padre con la nueva versión de “NO ME SÉ RAJAR”

El cierre de 2024 no podría ser mejor para Alejandro Fernández, pues además de obtener un éxito rotundo con el álbum ‘Te Llevo en La Sangre’ (que se llevó el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi la semana pasada), está de estreno con “No Me Sé Rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México)”, sencillo que sirve como banderazo de salida para el tour De Rey a Rey, serie de conciertos en homenaje a Don Vicente Fernández.

Esta nueva versión de “No Me Sé Rajar”, cuenta con los arreglos y producción de Edén Muñoz, uno de los artífices del nuevo sonido del regional mexicano, cuya alianza con Alejandro logra darle aire fresco a este tema, que se hiciera inmortal en la voz de Vicente Fernández, a quién va dirigida la nueva etapa creativa del intérprete tapatío.

Sumado a esto, “No Me Sé Rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México)”, nos da un pequeño adelanto de la emoción que se vivirá a lo largo del nuevo tour, pues la reacción del público juega un papel fundamental en esta interpretación, como se puede observar en el video oficial de la canción, grabado en el mítico toreo de la Ciudad Deportiva.

Si quieres formar parte de este magno evento, a continuación te dejamos las fechas del tour ‘De Rey a Rey’, al tiempo que te invitamos a escuchar “No Me Sé Rajar (en vivo desde la Monumental Plaza De Toros La México)”, ya disponible en todas las plataformas digitales. ¡Nos vemos en 2025!

‘De Rey a Rey Tour’ 2025

Feb 14: Mérida, MX / Foro GNP

Mar 15: Acapulco, MX / Arena GNP Seguros

Mar 22: Torreón, MX / Coliseo Centenario

May 10: Seattle, WA / WAMU Theater @Lumen Field

May 11: Portland, OR / Alaska Airlines Theater of the Clouds

May 17: San Jose, CA / SAP Center

May 21: Highland, CA / Yaamava Casino

May 23: Salt Lake City, UT / Maverick Center

May 24: Denver, CO / Bellco Theater

May 30: Houston, TX / Toyota Center

May 31: San Antonio, TX / Frost Bank Center

Jun 01: Austin, TX / HEB Center at Cedar Park

Jun 06: Chicago, IL / United Center

Jun 08: Toronto, ON / Coca-Cola Coliseum

Jun 13: Reading, PA / Santander Arena

Jun 14: Brooklyn, NY / Barclays Center

Jun 15: Fairfax, VA / EagleBank Arena

Jun 19: Atlanta, GA / Gas South Arena

Jun 21: Miami, FL / Kaseya Center

Jun 22: Estero, FL / Hertz Arena

Sep 05: Hidalgo, TX / Payne Arena

Sep 06: Fort Worth, TX / Dickies Arena

Sep 07: El Paso, TX / UTEP Don Haskins Center

Sep 12: Phoenix, AZ / Arizona Financial Theatre

Sep 13: Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 15: Las Vegas, NV / MGM Grand Garden Arena

Sep 19: Sacramento, CA / Golden 1 Center

Sep 20: Los Angeles, CA / The Kia Forum

Sep 21: San Diego, CA / Viejas Arena