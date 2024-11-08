Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:34

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Caso Pegasus será abordado en reunión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El embajador de Colombia en EE.UU. sostendrá reuniones importantes en las que, por orden del canciller Murillo, se tratará el tema de Pegasus.

Caso Pegasus será abordado en reunión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

Caso Pegasus será abordado en reunión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

00:00:0000:35
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El canciller Luis Gilberto Murillo dio instrucciones al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, para que, a través de los canales diplomáticos, se aclare el papel de ese país en la compra del software Pegasus.

Más información

Además, Murillo ya ha sostenido algunas comunicaciones con miembros de la Casa Blanca para tratar esta situación, considerada como grave.

Precisamente, el embajador García-Peña tiene programada una reunión con Dan Erikson, director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la que, por orden de Murillo, se abordará el tema de la compra del software.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir