Caso Pegasus será abordado en reunión diplomática entre Colombia y Estados Unidos

El embajador de Colombia en EE.UU. sostendrá reuniones importantes en las que, por orden del canciller Murillo, se tratará el tema de Pegasus.
El canciller Luis Gilberto Murillo dio instrucciones al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, para que, a través de los canales diplomáticos, se aclare el papel de ese país en la compra del software Pegasus.
Además, Murillo ya ha sostenido algunas comunicaciones con miembros de la Casa Blanca para tratar esta situación, considerada como grave.
Precisamente, el embajador García-Peña tiene programada una reunión con Dan Erikson, director de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en la que, por orden de Murillo, se abordará el tema de la compra del software.
