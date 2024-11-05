El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Me queda el recuerdo de un hombre maravilloso: Luis Alberto Moreno, amigo de Quincy Jones

En conversación con La W, con Julio Sánchez Cristo, Luis Alberto Moreno, empresario y exdiplomático colombiano, recordó a s gran amigo, el mítico compositor estadounidense Quincy Jones, quien falleció a sus 91 años.

¿Cómo se conocieron Luis Alberto Moreno y Quincy Jones?

Moreno mencionó que fue a través de conocidos y hace 22 años cuando se vio por primera vez con Jones, quien terminó siendo uno de sus mejores amigos.

“Uno de mis mejores amigos acá en Estados Unidos era amigo de él, me invitaron a un viaje juntos y comenzamos una relación muy especial”, contó.

De esta manera, comentó que nunca le pidió a Quincy Jones algún favor, sino que le bastaba con “fascinarse” con sus historias, pues el compositor “tenía una cercanía con el presidente Clinton y su esposa (Hillary)”.

¿Cómo recuerda a Quincy Jones?

Destacó que Jones siempre tuvo una curiosidad enorme por conocer las culturas de los países del mundo.

“Siempre decía que los países se identificaban por su comida, por su gente y su música (…). Él tenía una enorme curiosidad de aprender de las personas, eso fue lo que lo hizo tan grande”, dijo.

Es por esto que destacó que le queda “el recuerdo de un hombre maravilloso”.

Incluso, resaltó que Jones tenía un cariño especial por Colombia, preguntándole siempre sobre la situación del país.

“Él hablaba de Colombia como si fuera un país cercano a su corazón”, comentó.

Reviva la entrevista completa con Luis Alberto Moreno a continuación