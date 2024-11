Familiares de cucuteño retenido en Venezuela denuncian que no saben nada de su paradero

Cúcuta

Desesperados, así se encuentran los familiares de Edwin Iván Colmenares García, un abogado cucuteño que hace dos años labora en Corprodinco con sede en Arauca y que en un viaje hacía Cúcuta para pasar el fin de semana de puente festivo, fue retenido por el SAIME en el Amparo, estado Apure (Venezuela) el viernes 1 de noviembre. Desde entonces no se sabe nada de su paradero.

“Mi hijo me dijo que venía para acá a visitarme. Él selló pasaporte en el Amparo, el SAIME lo agarró y desde entonces no volvimos a saber nada de él” narró Dolly García, madre de Edwin.

“Él alcanzó a enviar un mensaje diciendo que lo tenían retenido ahí, una compañera de Arauca fue hasta allá y lo vio ahí y como a las 6:30 p.m. se lo llevaron en una camioneta y no sabemos de él, no sabemos de su paradero. Lo que nos dicen es que sí, que ya lo liberaron, pero esta es la hora y no sabemos nada de mi hijo, de su paradero, tiene el celular apagado” agregó la angustiada madre.

Indicó que “hemos puesto denuncias a las autoridades, Fiscalía, gobierno, Cancillería y mi hijo no aparece por ninguna parte”.

Según lo narró su familiar, Edwin tomaba esta ruta para venir a Cúcuta a visitar su familia y así reducir tiempo de viaje. “Arauca - Cúcuta por Colombia son 14 horas de viaje, mientras que si se venía por Venezuela solo eran cuatro horas y media. No es la primera vez que él viajaba por ahí, en su pasaporte tiene el reporte de todas las veces que él viajó”.

Por su parte, Cielo Lizarazo, vocera de Corprodinco, rechazó lo sucedido con uno de sus asesores jurídicos. “Como organización de la sociedad civil, Corprodinco quiere hacer un llamado a todas las entidades, a la intervención diplomática y el apoyo a los Derechos Humanos para asegurar la liberación de nuestro compañero Edwin Colmenares. Estamos muy preocupados por él. Esto nos afecta a todos como entidad y organización”.

Hasta el momento ninguna autoridad, ni de Colombia ni de Venezuela se han pronunciado frente a este caso.