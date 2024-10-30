El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Por primera vez habla la presuntamente estafada por el cónsul en México

El periodista Juan Miguel Hernández, del diario El País, viene haciendo desde hace unos días importantes revelaciones y denuncias sobre Andrés Hernández, el cónsul de Colombia en México.

En las últimas horas publicó un artículo titulado: “Las nuevas acusaciones contra el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández: misoginia, negligencia y acoso laboral”

EL PAÍS revela testimonios de maltrato a subalternos, quejas ante la Procuraduría y documentos que cuestionan la idoneidad de Hernández para seguir en el cargo. Los sindicatos de la Cancillería han pedido su destitución. El Gobierno no se ha pronunciado”.

Las acusaciones contra el cónsul Hernández siguen creciendo sin que hasta ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores anuncie una investigación por estos hechos.

Hoy quiero volver a la denuncia inicial porque conversaremos con la presunta víctima.

Sonia Cuesta Monroy trabajó durante 26 años en México inicialmente en la Embajada de Colombia y después en el consulado. Se encargaba de la expedición de visas y jamás tuvo ningún problema.

El año pasado decidió jubilarse y volver a Colombia después de haber ahorrado durante trece años una parte de su salario hasta lograr tener algo más de 24.000 dólares, un poco más de 100 millones de pesos colombianos.

El 14 de agosto del año pasado Sonia Cuesta fue hasta el banco en México donde tenía sus ahorros y con ella fue su jefe, el cónsul de Colombia en la Ciudad de México, Andrés Hernández. Ella misma nos contó en El Reporte Coronell su versión acerca de lo qué paso.

“Fui al banco para consultar cual era la mejor manera de ingresar el dinero a Colombia, me dijeron que se podría enviar a través de otra persona, pues tenia que viajar primero para hacer el procedimiento y recibirlo (...) Quedamos en que el cónsul me iba a transferir los dineros, abandoné México después de vivir una vida allá y así se hizo. Cuando llegué a Colombia le mandé los datos y pedirle que me mandara el dinero, le empecé a recordar que los necesitaba, me decía que sí pero nunca ocurrió”, dijo Cuesta en exclusiva.

Esto provocó que ella tuviera que regresar a México a hablar directamente con él, “fui con él al banco pero no se pudo, se bloqueaba, no podía sacar el dinero, dije incluso que entonces se los diéramos a mi hija o algo, pero nada, de los más de 24.000 dólares me devolvió solo 5.000, tuve que llegar a instancias legales (...) Ya agoté todas las instancias con él, muy amablemente le dije, le busqué soluciones, pero no tuve suerte. Son ahorros de una vida”, cerró.

Ella es Sonia Cuesta, la antigua funcionaria del Consulado de Colombia en México que denunció penalmente al cónsul Andrés Hernández por la presunta comisión del delito de estafa.

Hablé por teléfono con el cónsul Andrés Hernández, a quien conocí hace años como jefe de prensa del entonces senador Gustavo Petro, me dijo que no podía darme una entrevista porque su abogado Julio César Ortiz no lo autorizaba.

Me dijo: “Esa fue una decisión con el abogado y también con Petro”.

Cuando le insistí en sus respuestas sobre el dinero de Sonia Cuesta me aseguró “Ese es un tema de mi vida personal. Por mi vida personal no tengo que dar respuesta” y agregó “Eso es un préstamo”.

Lo que él llama “un tema personal” o un “préstamo” son los ahorros de retiro de Sonia Cuesta, una mujer que trabajó honestamente durante 26 años, privándose de cualquier gusto, para tener unos pesos para sostenerse en la vejez.

Me temo que no será la última vez que hablaremos aquí del cónsul Andrés Hernández.

Escuche El Reporte Coronell en La W: