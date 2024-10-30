“Es una situación terrible”: relato de ciudadana de Valencia, España, tras inundaciones

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al menos 62 personas murieron, según un balance provisional del miércoles 30 de octubre, en inundaciones provocadas por lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana, en el sureste de España, que dejaron impactantes escenas de ríos de agua arrasando calles enteras y arrastrando automóviles.

Paiporta fue uno de los municipios de la Comunidad Valenciana más golpeados por las intensas lluvias y las inundaciones, por lo que La W conversó con Laura, una habitante de allí que no se encontraba en el lugar al momento de los hechos, pero sí su familia y amigos.

“Estoy con muchísima preocupación, toda mi familia está allí, están incomunicados, sin electricidad, nos dieron un aviso de que se espera una barrancada muy grande, puede que la gente no pueda salir de sus casas”, comentó.

Una de las principales problemáticas que la ciudadana expresó fue la nula comunicación que pueden tener las víctimas de este hecho.

“Mis familiares no tienen cobertura de móvil, no tienen como comunicarse ni hablar por teléfono (…) la abuela de una de mis amigas estaba encerrada en el primer piso de un edificio, tiene 92 años, estuvo horas allí hasta ser rescatada para que no se la llevara el agua”, cerró.

