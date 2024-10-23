Embajador Roy Barreras, en campaña en el Senado para candidata a Dirección Administrativa

Roy Barreras, embajador de Colombia ante Reino Unido, nuevamente se encuentra en Colombia y W Radio conoció algunos detalles sobre esta visita.

Según informó la Cancillería a este medio, los embajadores que traen delegaciones de alto nivel para la COP16 que se realiza en Cali del 21 de octubre al 1 de noviembre tienen autorización para realizar este viaje. En el caso del embajador Barreras, este tiene previstos en su agenda varios eventos con delegaciones del Reino Unido.

A propósito de esta visita, W Radio conoció en primicia una fotografía tomada ayer 22 de octubre en la que aparece el embajador Barreras en el Congreso de la República en Bogotá. Sin embargo, en la imagen, el embajador no se encuentra acompañado de ningún delegado de alto nivel.

De acuerdo con información publicada por la Presidencia del Senado, en esta fecha se hacía la entrega del informe de la Comisión de Acreditación de donde hoy se va a elegir la terna de aspirantes de la cual se elegirá al nuevo director administrativo del Senado de la República.

Cabe señalar que el embajador Barreras es cercano a Astrid Salamanca, quien está aspirando a su sexto periodo como directora administrativa. Fuentes le revelaron a La W que el embajador se encuentra haciendo campaña en el Senado para que Salamanca sea elegida una vez más.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:03 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Roy Barreras responde

En respuesta, el embajador Roy Barreras se pronunció en su cuenta de X (antes Twitter) sobre esta fotografía. En su mensaje, dirigido a W Radio, el embajador sostuvo que es “falso de toda falsedad que ayer estuviese participando en la elección de nadie en el Congreso”.

Así, el embajador aseguró que acudió al Congreso para “informar al señor presidente del Senado, Efraín Cepeda, de la realización del Foro Interparlamentario COP que se realiza hoy en Cali, pidiéndole que designe una comisión de senadores que interlocute con los parlamentarios británicos que invitamos a la COP16 y que ya están aquí”.

En ese sentido, el embajador aseguró que ha estado trabajando en una alianza interparlamentaria colombo-británica para “impulsar la legislación común en materia de biodiversidad y bioeconomía, incluyendo una legislación de transición que avanza en el Parlamento Británico y que afecta seriamente nuestras exportaciones de cacao, banano, carne y palma, entre otras”.

Además, el embajador aseguró que tanto la Cancillería como las ministras de Agricultura –Martha Carvajalino– y Ambiente –Susana Muhamad– “están perfectamente enteradas de esta tarea”.

“Lo demás es absoluta especulación que, además, afecta a otras personas. Si en verdad me hubiesen llamado, les hubiese informado. Gracias por la ecuanimidad”, concluyó el embajador en su mensaje de X.