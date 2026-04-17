El Estado fue incapaz de cumplir con su deber, la Fiscalía falló: Padre de Luis Colmenares
En 6AM W estuvo Luis Alonso Colmenares, quien afirmó que el Instituto de Medicina Legal extravió la ropa de su hijo y no abrieron un proceso disciplinario.
El Estado fue incapaz de cumplir con su deber, la Fiscalía falló: Padre de Luis Colmenares
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...