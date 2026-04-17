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17 abr 2026 Actualizado 14:03

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El Estado fue incapaz de cumplir con su deber, la Fiscalía falló: Padre de Luis Colmenares

En 6AM W estuvo Luis Alonso Colmenares, quien afirmó que el Instituto de Medicina Legal extravió la ropa de su hijo y no abrieron un proceso disciplinario.

El Estado fue incapaz de cumplir con su deber, la Fiscalía falló: Padre de Luis Colmenares

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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