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Así afecta el bloqueo en estrecho de Ormuz a la transición energética mundial

Desde la gran cumbre de líderes progresistas en Barcelona, Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de la situación mundial por el bloqueo en el estrecho de Ormuz y cómo esto afecta la transición energética global.

“La transformación de nuestros sistemas energéticos es fundamental, como lo es trabajar por soluciones eficientes en el uso de recursos, que no generen más problemas y que reduzcan la dependencia de los demás”, dijo.

Por eso, señaló que ese es el reto más grande. No obstante, resaltó que pasar de un modelo basado en el carbón a uno eléctrico “activa los empleos, reduce el riesgo para los trabajadores y requiere pensar en la justicia”.

Agregó que mientras está vigente el proceso de cambio hacia la electrificación, cada vez habrá menos demanda de insumos y productos contaminantes.

“Si cae la demanda, si el sistema económico está cambiando, si por mejoras tecnológicas eso va a cambiar, ¿cómo vamos a impulsar grandes inversiones en soluciones que nunca vamos a ser capaces de rentabilizar? Por eso es bueno pensar dónde priorizar las inversiones”, concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: