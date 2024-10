¡Vuelve BACILOS! La legendaria banda se presentará en Bogotá y Medellín

Los fanáticos de Bacilos tienen una cita imperdible en 2025, con dos conciertos confirmados en el país. El primero será en el Movistar Arena de Bogotá el 13 de marzo y el segundo en el Teatro Metropolitano de Medellín el 14 de marzo. Estas presentaciones prometen una experiencia inolvidable con los mayores éxitos del grupo, así como sorpresas de su más reciente material.

Fundada en 1997, Bacilos está integrada por el vocalista y guitarrista Jorge Villamizar y el bajista brasileño André Lopes.

Desde su formación, la banda ha revolucionado la música latina con su fusión única de ritmos que van desde el pop y el rock hasta el folk y la música tropical. A lo largo de los años, han conquistado audiencias de todo el mundo con su estilo relajado y letras universales que hablan del amor, el desamor y la búsqueda de sueños, alcanzando la fama mundial con canciones icónicas como “Caraluna”, “Mi Primer Millón” y “Tabaco y Chanel”.

Bacilos es una banda con una trayectoria destacada en la música latina, ganadora de varios premios Grammy Latinos y reconocida por su capacidad para conectar con audiencias de diferentes edades y nacionalidades. Después de separarse en 2007, la banda sorprendió a sus seguidores con su regreso en 2017, lanzando nuevo material que ha mantenido su relevancia en la escena musical contemporánea.

Detalles de boletería en Bogotá

La preventa para el concierto de Bogotá en el Movistar Arena comenzará el martes 22 de octubre de 2024, a las 11:00 a.m., hasta el jueves 24 de octubre a las 10:59 am, exclusivamente para los usuarios de Movistar. La preventa para el banco Falabella tendrá lugar desde el miércoles 23 de octubre a las 11:00 a.m. hasta el viernes 25 de octubre a las 10:59 a.m. Finalmente, la venta al público general se abrirá el viernes 25 de octubre a las 11:00 a.m., hasta agotar existencias. Los boletos estarán disponibles a través de www.tuboleta.com.