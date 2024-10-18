¿Cómo renovar energías en el hogar? Laura Casas enseña en La W a sanar los espacios

La diseñadora de interiores holística y creadora de contenido, Laura Casas, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el lanzamiento de su nuevo libro ‘Espacios que sanan’, dando algunas recomendaciones para renovar y mantener mejores energías en nuestro hogar.

“Soy diseñadora de interiores con un enfoque holístico, esto quiere decir que no se trata solo lo físico, sino también la salud mental, la parte energética, las sensaciones del lugar, se requiere un proceso de cuatro semanas para transformar un espacio, pero también ofrezco cursos cortos para ayudar a las personas a sentirse mejor en su espacio”, relató Laura Casas.

Inicialmente, se refirió a los factores que afectan en cuanto a la organización del hogar, su limpieza y las personas que se permiten entrar a él.

“Afecta 100% una visita con mala energía es necesario tener estímulos sanos, un entorno sano, la iluminación, a lo que huele la casa, a quienes invitas, lo que usas o no, como esta nuestro pensamiento. Todo esto afecta, y no solo en la casa, sino también en el trabajo, en un restaurante. A todos nos ha pasado que en un espacio no nos sentimos bien o nos queremos quedar, allí están las energías”, dijo.

Es importante destacar que Casas comentó que lo que ella recomienda no es Feng Shui, sino mecanismos diferentes, más acordes a las necesidades a la sociedad de occidente, pues “a veces cuesta mucho seguir el Feng Shui, yo ofrezco nuevas formas acordes a los diferentes espacios, incluso así se viva en arriendo (…) Cuando uno mueve las cosas de lugar en la casa la energía se reinicia, todo lo que tengamos allí tiene que ver”.

Asimismo, comentó que la iluminación es clave, pues “La iluminación blanca o fría mantiene en alerta el cerebro, hay que jugar con iluminación cálida, directa o indirecta, como si fuera un escenario, algo decorativo, una luz detrás del espaldar de la cama, cosas sencillas que pueden hacer que todo cambie, pero no recomiendo la luz fría”.

