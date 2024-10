Comunidades campesinas rechazan acciones violentas contra desarrollo vial del Catatumbo

Cúcuta

Luego de las acciones violentas registradas en la vía Cúcuta - Tibú, donde se incineró la maquinaria amarilla que opera en las obras para mejorar este importante corredor, comunidades campesinas del Catatumbo alzaron su voz de rechazo y exigieron la continuidad en estos proyectos que permitirá progreso en esta región.

Así quedó la maquinaria que adelantaba trabajos de recuperación vial entre Tibú - Campo Dos luego que desconocidos la incineraran



Caracol Radio 1090 AM pic.twitter.com/xV07NUJRbx — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) October 15, 2024

“Rechazamos los hechos que se presentaron este martes en la carretera que comunica a Cúcuta con el municipio de Tibú, donde fueron incendiadas maquinaria que está construyendo la vía Astilleros - Tibú. Hay que resaltar que esta vía ha sido una lucha social de las comunidades de diferentes sectores sociales que nos hemos movilizado para que la vía sea una realidad, que la hemos exigido al gobierno nacional y al departamental y creo que este tipo de hechos afecta el desarrollo que tanto hemos insistido en el territorio” dijo Junior Maldonado, integrante de Ascamcat.

Aseguró que “hemos hecho un llamado tanto a los grupos armados que están en el Catatumbo y al gobierno nacional en la necesidad de insistir en el cese al fuego, en especial con el ELN, que hoy no están en cese, porque mientras esto no este activo se van a seguir presentando este tipo de hechos que afecta el desarrollo comunitario, afecta las inversiones que los gobiernos quieren hacer en territorio”.

Fue enfático en asegurar que desconocen quién estaría detrás de estas acciones violentas, “todavía no hay públicamente un pronunciamiento por parte de ninguno de los actores, no conocemos exactamente, pero lo cierto es que esto es un hecho muy grave porque es paralizar unas obras que hemos venido exigiendo desde hace muchos años las comunidades y por eso hacemos un llamado insistentes en que no se den este tipo de hechos porque paran el desarrollo en territorio”.