Sin apoyo de Colombia llegamos a un déficit energético: exministro de Energía de Ecuador

Ecuador, que se encuentra en medio de una grave crisis eléctrica desde abril a causa de la sequía, aplicará nuevos cortes de energía de hasta diez horas al día para “evitar un colapso” del sistema nacional de electricidad, según anunció el Ministerio de Energía de ese país.

Fernando Santos Alvite, exministro de Energía ecuatoriano, pasó por los micrófonos de La W para exponer su análisis sobre el tema, teniendo en cuenta que asumió esta cartera en el gobierno de Guillermo Lasso.

“Ecuador depende en un 90% de energía hidroeléctrica y estamos frente a una sequía de 80 días, no ha llovido y los embalses han llegado a su nivel crítico, además, dependíamos de la venta que nos daba Colombia, y como a partir del 1 de octubre dejo de vendernos por sus necesidades internas, hemos llegado a un déficit que nos causó estragos en la economía”, aseguró el exministro.

El exministro criticó la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa, destacando la inestabilidad en la cartera con cuatro cambios de ministros y baja efectividad para atender la emergencia.

“Ha habido descoordinación, hemos tenido cuatro ministros de Energía desde que yo salí, faltan generadores, hay descuido, todo eso nos ha llevado a esta crisis”, dijo.

¿Qué alternativas tiene Ecuador para frenar un ‘apagón’?

Santos mencionó que las alternativas para Ecuador son muy limitadas, principalmente porque el país que aportaba con suministro energético era Colombia.

“Lo más fácil es traer la energía, el Gobierno podría contratar, pero es un enredo burocrático, lamentablemente, no hay soluciones fáciles, lo digo desde mi punto de vista. Si Colombia tuviera mejoría en sus condiciones y pudieran eso podría dar una solución rápida”, dijo.

Finalmente, afirmó que no considera que vayan a subir las tarifas, y que los temas energéticos han sido “un fracaso” en manos del Estado, por lo que debería evaluar involucrar al sector privado.

