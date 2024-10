¿Se equivocó el CNE al abrir investigación formal al presidente Petro?

En Hora20 el análisis al impacto político que tiene la formulación de cargos y apertura formal de la investigación contra el presidente Petro y su campaña a la presidencia. También una mirada a fondo a los aspectos jurídicos de la decisión que tomó el CNE.

Lo que dicen los panelistas

Laura Bonilla, politóloga y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, planteó que en 2025 el peor escenario es que se genere una sanción administrativa y eso redunde en una multa, “que el CNE compulse copias a Comisión de Acusaciones abra un caso y que de ahí se llegue a una conversación independiente”. Explicó que el Presidente puede recusar esta decisión y que el problema es que en 2017 la elevación de una falta administrativa a un delito penal al superar topes de campaña quedó mal hecho y fue muy populista, con lo cual, considera que esa decisión nos tiene en la discusión de hoy.

Manifestó que la gente y los movimientos sociales están cansados y el Gobierno no ha logrado avanzar en grandes temas, “hay agotamiento y no habrá energía para llenar las calles de gente”, puntualizó. Por último, destacó que el CNE dinamita la posibilidad de un acuerdo nacional.

Para Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, profesor universitario y exconjuez en altas cortes, el Presidente se siente cómodo en la plaza pública, “cuando se pone difícil la situación, pues llama a la calle y ese espacio es un espacio que se puede salir de cauce con la violencia y vandalismo y que es forma equivocada de abordar los problemas jurídicos”. De hecho, considera que es mejor que el Presidente presente argumentos y se haga con transparencia en el espacio institucional.

Por último, dijo que sería ideal hacer un acuerdo nacional “estamos muy polarizados, se ha perdido la confianza, pienso que la situación actual no ayuda y sería partidario de la transparencia y buena comunicación jurídica, que el Presidente comunique bien lo que pasó en su campaña”.

Gabriel Becerra, abogado, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y secretario general de la UP, planteó que si la formulación del CNE no incluyera el nombre del Presidente, el país no tendría ningún escándalo, “lo que sucede es que un organismo políticamente débil y desprestigiado”. Resaltó que la dificultad tampoco está en que se investigue la campaña y al gerente, “pero acá se juega con fuego porque se quiere construir un caso que copia evidencia y toma una decisión; arma el paquete para llevarlo al Congreso”.

De otro lado, dijo que el Consejo de Estado se estaría extralimitando porque no es el llamado para dirimir conflictos de competencia, pues considera que su competencia es para dirimir conflictos en lo administrativo.

Sobre los llamados a la calle que hace el Presidente, dijo que Petro tiene una trayectoria que basa su legitimidad con la gente, “cuando se ha vivido una experiencia que no es nueva, como el caso de la alcaldía de Bogotá y otros comportamientos poco rigurosos de procuradora o exfiscal, es legítimo llamar a la voluntad popular y que se convoque al pueblo a defender la voluntad popular”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exsecretario de Transparencia, hay una artista jurídica y otra política, “en ambos casos considero que el CNE se equivoca porque está el concepto del fuero integral, Petro es Presidente y solo lo puede investigar la Comisión de Acusaciones”. También resaltó que este hecho sólo se reforzará la narrativa de golpe blando, de bloqueo institucional y empiezan a sonar vientos de constituyente que estaban archivados, “si el cálculo político es generar golpe y deslegitimar al Presidente y decir que se comportó como otras campañas, eso lo va a capitalizar la derecha”.

También destacó que la única dinámica que genera la calle es meter al país en un estancamiento político y de gobernabilidad e institucional, “no creo que esa sea la solución, no se puede ser ingenuo y hay que reconocer que este gobierno ha tenido más resistencias que otros”. Sin embargo, dijo que no puede alegar un golpe de estado, cuando se han hecho cosas mal, “mal trámite legislativo, mala relación con instituciones, mala relación con medios”.