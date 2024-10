“Es un prevaricato que busca un golpe parlamentario”: Petro responde al presidente del CNE

Colombia

Luego de que el presidente del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy, afirmara que no tienen la competencia para definir si el presidente Gustavo Petro es digno de dejar el cargo, el propio jefe de Estado se pronunció y volvió a criticar la decisión del órgano electoral.

“Esta es la trampa de Lorduy: Claro que el CNE no es competente para que yo deje el cargo, pero abrió la puerta al formular cargos de manera inconstitucional. Es un prevaricato que busca el golpe parlamentario”, afirmó Petro en su cuenta de X.

El presidente asegura que “no se me acusará de ningún delito, que no he cometido”, sino que se le va a realizar “un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”.

La afirmación de ‘golpe parlamentario’ haría referencia ya a lo que pase con su proceso en el Congreso, propiamente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Si allí encuentran motivos para sancionar directamente al presidente, el caso pasaría a ser juzgado en el Senado.

Según el mandatario se trata de una estrategia planteada “explícitamente por Nestor Humberto Martínez, copartidario del señor Lorduy y de Germán Vargas Lleras”. Por lo mismo, concluyó diciendo que este es “un golpe de Estado con pruebas falsas”.