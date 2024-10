Pan sin harina muy fácil de preparar: perfecto para celiacos y solo tiene 3 ingredientes

El pan es uno de los alimentos preferidos por muchas personas para comidas como el desayuno, o para acompañar otros tipos de platos. Sin embargo, el gluten que está presente en el mismo es una pesadilla para las personas celiacas, motivo por el que acá le traemos la receta de un tipo de pan que tiene una miga muy esponjosa, es fácil de preparar y solo tiene 3 ingredientes.

Para que lo tenga presente, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la enfermedad celiaca es un trastorno digestivo de tipo inmune que produce un daño a largo plazo del intestino delgado, por consumir alimentos que contienen gluten,

El daño principal consiste en que el organismo ya no absorbe de la misma manera las vitaminas, minerales y demás nutrientes de los alimentos que consume y otros daños graves como sensibilidad e irritación de las paredes del intestino delgado, además de incrementar las probabilidades de sufrir desnutrición.

No obstante, desde la entidad norteamericana especificaron que no es lo mismo ser celiaco que sensible al gluten, ya que la enfermedad daña el intestino delgado, mientras que la sensibilidad solamente produce síntomas como dolor abdominal, fatiga y otras molestias del sistema digestivo.

Cabe recordar que el gluten es una proteína que está presente en el trigo, la cebada, el centeno y otros cereales, aunque también se puede encontrar en vitaminas, suplementes, productos para el cabello, cremas para la piel, pasta dental y hasta en labiales, según mencionó la NIH.

Receta de pan sin harina con solo 3 ingredientes

Con la receta que le vamos a compartir a continuación del canal de YouTube “Soy celiaco, no extraterrestre”, va a poder hacer un pan sin harina y sin gluten, el cual tiene una miga bastante esponjosa, se puede hacer en solo 20 minutos y en general son muy sencillos de hacer y puede probarlos en versión dulce o salada.

Los ingredientes que necesitará son los siguientes:

Un huevo

Una cucharada de polvo para hornear

6 cucharadas de leche en polvo sin azúcar

Opcional queso rayado o parmesano

Paso a paso para preparar este pan sin harinas y sin gluten apto para celiacos:

Lo primero que debe hacer es romper el huevo en un bowl, agregar la cucharada de polvo para hornear y batir muy bien hasta que quede una mezcla homogénea.

Vierta las 6 cucharadas de leche en polvo y revuelva muy bien hasta que la textura de la masa se vea esponjada, pero un poco pegajosa. Recuerde que si los lácteos le hacen daño puede sustituir por leche en polvo deslactosada.

En una bandeja con papel siliconado o bien engrasada, ponga bolitas de masa del tamaño que quiera, si quiere puede ayudarse con dos cucharas en caso de que el manejo de la masa sea complicado y con el mismo cubierto humedecido con agua alise la forma de los panes para que la forma quede bien y evitar que se quemen.

Una vez los tenga listos ya los puede hornear a una temperatura de 180 grados centígrados por 10 o 15 minutos, lo importante es que esté pendiente del dorado de los panes y evitar que se quemen.

Para la versión salada debe seguir el mismo procedimiento, solo que se le adicionaría el queso.

Aquí le dejamos el video de la receta de los panes sin harina: