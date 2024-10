La leyenda mundial de la música electrónica ARMIN VAN BUUREN se presentará en Medellín

El renombrado DJ y productor alemán, Armin Van Buuren, se prepara para ofrecer un espectáculo inolvidable en Medellín, Colombia, el próximo 12 de octubre de 2024.

El evento se llevará a cabo en el emblemático Estadio Cincuentenario, destacándose como uno de los momentos más esperados del año para los amantes de la música electrónica en el país.

Armin Van Buuren, conocido por su dedicación y contribuciones al género electrónico durante más de veinte años, ha sido una figura clave en la escena global. Con éxitos como This Is What It Feels Like, Blah Blah Blah y Great Spirit, Van Buuren ha conquistado escenarios alrededor del mundo y ha sido nominado a un Grammy. Además, ha alcanzado el puesto número uno en el ranking anual de DJ Mag Top 100 en cinco ocasiones, consolidando su posición como uno de los mejores de todos los tiempos.

Medellín, ha demostrado ser un epicentro clave para los grandes espectáculos, y este concierto promete ser un hito en la historia musical de la región.

El concierto del 12 de octubre, Ritvales presenta Armin Van Buuren, no será solo un evento más, sino una experiencia transformadora para todos los asistentes.

Van Buuren, cofundador del sello discográfico Armada Music, traerá lo mejor del trance, house, progressive y techno, ofreciendo una noche única con su público. Sus presentaciones en festivales de renombre como Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival y Tomorrowland han demostrado su capacidad para cautivar a las audiencias más exigentes.