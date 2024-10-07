El código iframe se ha copiado en el portapapeles

MinExterior de Palestina exige una investigación a fondo sobre el 7 de octubre de 2023

La Dr. Varsen Aghabekian Shahin, ministra de exteriores de Palestina, conversó con La W a propósito del aniversario del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, un hecho que marcó el inicio del escalamiento del conflicto en Medio Oriente.

Y es que, según la ministra Aghabekian, la vida en Ramala es bastante difícil, pues viven “sofocados desde hace mucho tiempo” por la ocupación israelí y las medidas que ellos imponen.

Además, mencionó que no solo son restricciones en la movilidad de las personas, sino que hay puestos de control permanentes.

Sobre la ocupación de Israel en la Franja de Gaza, asegura que cuando se enteró los ataques pensó que esto sería muy difícil para los palestinos, pero no imaginó que tanto.

“El día que supe estaba enseñando en la universidad. Solo le pedí a Dios porque sabía que esto iba a ser difícil para los palestinos. No pensé que llegaría a este nivel de brutalidad con el asesinato de 41.000 personas”, indicó.

Investigación sobre el 7 de octubre

Para la ministra palestina es una buena idea que se cree una comisión que investigue con profundidad los hechos del 7 de octubre en Israel para saber quién es el responsable de estos actos, pues asegura que lo ocurrido no debe verse como un hecho desconectado de la historia del conflicto en Medio Oriente.

“Esto tiene muchas variables, no aliento lo que pasó, pero la gente no comete ese tipo de actos violentos porque sí, viene de años de opresión y de violencia”, afirmó.

Irán y su intervención en el conflicto

Ante la preocupación en el mundo de que Irán entre en la guerra con Israel luego del ataque con misiles, expresó que ese sentimiento también debería estar por las acciones del gobierno israelí.

“Si están preocupados por el poder nuclear de Irán, deben estarlo por Israel, se deben aplicar los mismos estándares para los dos”, aseguró.