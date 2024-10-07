Acuerdo nacional presentado por el MinInterior dividió al Pacto Histórico

Las bases del acuerdo nacional presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ya generaron divisiones en el Pacto Histórico, especialmente por el rechazo que hizo el texto a la propuesta de revivir la reelección en Colombia de la senadora Isabel Zuleta.

De hecho, la senadora Zuleta y el representante Heráclito Landinez, ambos miembros de la coalición del Pacto Histórico, debatieron sobre el acuerdo nacional propuesto por Cristo en los micrófonos de La W.

Zuleta aseguró que el acuerdo nacional presentado por Cristo está siendo utilizado para fortalecer al “santismo”, en lugar de promover la política de paz total planteada por el presidente Gustavo Petro.

También destacó que actualmente hay nueve procesos de paz en marcha, como los de las bandas en Medellín, Quibdó y Buenaventura, que habrían reducido significativamente los homicidios, logros que, según ella, no están siendo priorizados en la agenda del acuerdo.

Así pues, Zuleta cuestionó el rol del ministro Cristo y lo señaló de estar alineado con el “santismo” y no con el progresismo del gobierno de Petro. Incluso, sugirió que el acuerdo busca favorecer a sectores tradicionales que han rechazado al Gobierno. “Esas élites que no han reconocido al presidente Gustavo Petro [...] no hemos visto una voluntad de esas élites a ningún acuerdo nacional”, afirmó en La W.

Por su parte, Heráclito Landinez defendió la propuesta y destacó que busca ampliar el consenso más allá del Congreso, integrando a gremios, sindicatos y organizaciones sociales. Según Landinez, el ministro del Interior “ha delineado los puntos claves en reuniones con distintos actores sociales y económicos”.

“Uno de los puntos del acuerdo sí es cumplir el acuerdo de paz con las Farc [...] eso no excluye que el presidente Gustavo Petro y todo su equipo de Gobierno le apostemos a la paz total”, señaló Landinez.

Y concluyó con una pulla a Zuleta: “No podemos nosotros, si tenemos algunas diferencias con algún ministro, desconocerlo como si no fuera ministro de este Gobierno”.