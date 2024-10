El primer paso del Acuerdo Nacional debe ser en el sector energético

Boyacá

En desarrollo del panel Empresarios y gobierno: ¿cómo fortalecer la confianza para crecer más? en el Festival de las Ideas de Prisa Media en Villa de Leyva la directora del Dapre, Laura Sarabia empezó a plantear la manera de materializar el Acuerdo Nacional que anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

“Yo creo que el Acuerdo Nacional no debe ser tan amplio porque no nos vamos a poder poner de acuerdo en todo. Un acuerdo nacional, no es un acuerdo total y porque el acuerdo nacional debe ser realista y debe ser leal con la ciudadanía. Un acuerdo nacional, no, puedo decir que vamos a acabar la violencia del país en 2 años, una violencia que lleva 30 años incluso más”.

El país es diverso y sus problemas y potencialidades son distintos, aseguró la directora del Dapre.

“Hay realidades de nuestro país, que no van a cambiar con un Acuerdo Nacional, ojalá fuera así tan fácil, ojalá tuviéramos una fórmula mágica para el Acuerdo Nacional y fuera tan fácil como sentarnos en un escritorio y resolver una ecuación. Yo creo que el Acuerdo Nacional no está en un papel, está en proyectos específicos, está en la microgerencia, en la ejecución”.

Y anunció el sector que para ella debe ser el primero.

“Acuerdo Nacional es sentarnos con el sector energético y revisar proyecto por proyecto a ver dónde está el cuello de botella que no se creó en este gobierno, que viene desde licencias ambientales o consultas previas que llevan más de cinco años en trámites, Acuerdo Nacional es revisar lo que se hará para lograr una transición energética en el sector de hidrocarburos, con el sector de gas de cómo buscamos para que haya un abastecimiento total en el país”.

Reiteró la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia que todos queremos que el país salga adelante.

“Yo creo que aquí hay una cosa que nos une y es que todos queremos que a Colombia le vaya bien, creo que decir que no queremos que haya inversión extranjera es un error, que este es un país en que no se le puede confiar es un error porque alejamos el turismo, decir que este es un país que es inviable visitar es un error y eso no es un error sólo del Gobierno Nacional, ese es un error de todos. Yo creo que este país tiene grandes apuestas y cosas que reconocer hay avances en conectividad, hay avances en agendas de competitividad”.

Dijo que es necesario seguir hablando con todos los sectores para lograr ese Acuerdo Nacional.

“En cada sector, y esa es la apuesta que tenemos con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo y con todo el gabinete y la invitación, que siempre está, siempre habrá diferencias, no va a ser un acuerdo total, pero esa es la clave del Acuerdo Nacional, el acuerdo nacional debe ser por proyectos y se construye día a día”.