Presidente de la Cámara propone añadir la lucha contra la corrupción al Acuerdo Nacional

Villa de Leyva

Desde Villa de Leyva el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca celebró el anuncio del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo de proponer un Acuerdo Nacional que incluye rechazar la mezcla de violencia con la política, estabilidad institucional, transformación de los territorios excluidos.

“Es una propuesta que vale la pena, acompañar en tanto le sirve al país. Yo creo que la necesita Colombia y yo le adicionaría a esos 5 puntos que el ministro planteó en la agenda de la discusión de un Acuerdo Nacional y es el llamado a luchar contra la corrupción en Colombia”.

Dijo que el ciudadano necesita confianza en las instituciones y en los congresistas.

“Yo creo que la construcción de confianza en las instituciones que al final creo que es la esencia fundamental de esta idea de construir un Acuerdo Nacional, también parte precisamente de garantizar los recursos públicos como recursos sagrados. Creo que es necesario ahondar en esa estrategia de buscar como desde todos los sectores se cierran filas para garantizar que los recursos públicos lleguen a los territorios y cambien la vida de la gente y no a los bolsillos de los corruptos”.

Destacó los consensos alcanzados en la Cámara, caso contrario ocurre en el Senado.

“Lo que está haciendo la Cámara es perder el tiempo, hemos hecho un gran esfuerzo, las bancadas desde las distintas miradas políticas de poder en un escenario de independencia, construir acuerdos, precisamente hablando de Acuerdo Nacional, la Cámara ha dado un ejemplo muy grande en lo que tiene que ver con las discusiones de las reformas. Acuerdos que no necesariamente son para todo el mundo entre todos, pero si no se mejora la relación entre el Senado y el presidente, entre los congresistas que están en la Cámara alta y los ministros, pues lo que estamos haciendo se va a perder y sería muy triste porque creo yo que la Cámara ha dado un gran ejemplo de que sí se puede, desde la diferencia de construir y yo estoy seguro que desde el Senado también se puede, siempre y cuando haya voluntad política de ambos sectores para poder sentarse y buscar más lo que más lo que nos une, que lo que nos separa, y bueno, finalmente en democracia poder avanzar en transformaciones que requiere el país”.

¿Cómo hacer que el Congreso haga parte de ese Acuerdo Nacional?

El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca dijo que, “no es posible un Acuerdo Nacional sin el Congreso y no es posible un Acuerdo Nacional solo con el Congreso. Aquí hay que buscar la manera de que los mismos representantes y senadores que hacen parte del poder legislativo, también se ponga la camiseta en aras de buscar en esos 5 puntos ser facilitadores, hay uno especialmente que creo que tiene que ver con nosotros y es el que le apunta a dar debates serios técnicos y bajarle el tono a la polarización que no le sirve de nada al país y que agudiza la crisis que se viven en varios sectores, producto precisamente de no ser capaces de buscar puntos de encuentro. Yo creo que en eso los congresistas debemos dar ejemplo y es un llamado que yo hago al Congreso de Colombia, dar ejemplo de diálogo constructivo para frenar la polarización”.