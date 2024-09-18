Análisis: ¿Israel reivindicará los atentados con buscapersonas en el Líbano?

En diálogo con La W, Sima Shein, quien fue funcionaria de la agencia de inteligencia Mossad (servicios secretos de Israel en el exterior), se pronunció al ataque con buscapersonas en el Líbano contra miembros del grupo chií Hezbolá el cual, según fuentes sanitarias, hasta el momento ha dejado al menos 12 muertos –de los cuales dos son menores de edad– y más de 3.000 heridos.

El atentado, que ha sido atribuido a Israel pese a que este Gobierno no lo ha reivindicado hasta ahora, ocurrió en momentos de alta tensión en la frontera que separa al país judío del Líbano. Fuentes de seguridad libanesa han asegurado que hasta 5.000 dispositivos llegados a este país en los últimos meses pudieron haber sido alterados para introducirles explosivos en algún punto de la cadena de importación.

Sobre si Israel podría admitir su responsabilidad en este hecho, la exfuncionaria aseguró que no sabe si “fue Israel o alguien más”.

“Hay un trabajo de inteligencia que combina tecnología y operación, pero no tengo detalles de quién, cómo y cuándo se hizo”, reconoció la exfuncionaria Shein. Además, aseguró que Israel no busca escalar la guerra, pues estos hechos hacen parte de “ese conflicto que inició Hezbolá el 8 de octubre en apoyo a Hamás”.

Por eso, sostuvo que Israel “no es el responsable de poner fin a la guerra, pues está respondiendo a los ataques que recibe”.

“Desde el comienzo, Israel quiso un acuerdo político para terminar el conflicto en la frontera, no se quiere una guerra. Por eso se ha pedido a Hezbolá y al Gobierno del Líbano que paren esta guerra porque cada día envían docenas de cohetes y misiles al norte de Israel (…) ellos son los responsables de ponerle fin a la guerra”, indicó.

Escuche la entrevista a Sima Shein en La W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 10:44 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche la señal en vivo de W Radio: