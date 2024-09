Karol G puso a bailar merengue a Taylor Swift y Camila Cabello en los premios MTV VMAs

Por The Associated Press

12 de septiembre de 2024 • 6:42am

El dominio de Taylor Swift continuó en los Premios MTV a los Videos Musicales, donde se llevó a casa siete galardones, incluido el más importante de la noche, el trofeo al vídeo del año.

En su discurso del miércoles por la noche, Swift agradeció a su “novio Travis” por estar en el rodaje del video musical de “Fortnight” y animarla. Los fans recompensaron la mención al astro de la NFL Travis Kelce con fuertes gritos en los premios conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs.

Los más recientes premios de Swift elevan su total a 30, empatándola con Beyoncé con el título de las artistas más premiadas en la historia de los VMAs. Eminem es ahora el artista masculino con más VMAs, con 14.

“Dedico esto a todas las artistas drag que me inspiran”, dijo en su discurso, mientras vestía una cota de malla, leyendo sus palabras escritas en un diario. “Y dedico esto a las personas queer y trans que dirigen el pop... Gracias por escuchar.”

Las mujeres dominaron la entrega de los premios, ningún ejemplo mejor que el escenario transformado en un castillo medieval para el número musical de Roan.

La otra voz del pop en 2024, Sabrina Carpenter, ganó el premio a la canción del año por “Espresso”.

“Esto es realmente especial”, dijo en su discurso, dedicado a sus fans. “Y gracias a ese café expreso”.

Carpenter Interpretó sus exitos “Please Please Please”, “Taste” y, claro, “Espresso” mientras bailaba con un hombre de la luna y un extraterrestre.

Tyla ganó el premio al mejor afrobeats.

Katy Perry recibió el premio Video Vanguard, interpretando un popurrí de sus éxitos: “Roar”, “E.T.”, “California Gurls”, “Teenage Dream”, “I Kissed a Girl”, “Firework”, “Lifetimes”.

Entre las ganadoras anteriores del Premio Video Vanguard se encuentran Shakira, Beyoncé, Nicki Minaj, Madonna, Janet Jackson, Jennifer Lopez, Rihanna y Missy Elliott.

Un ejército de dobles de Slim Shady siguió a Eminem mientras daba inicio a los premios, conocidos por sus siglas en inglés como MTV VMAs, lanzando un popurrí de sus éxitos “Houdini” y “Somebody Save Me”, con una transmisión de Jelly Roll. (La canción hace referencia al gran éxito de radio country de Jelly Roll, “Save Me”).

Karol G tuvo una ardiente interpretación de su éxito, “Si antes te hubiera conocido”, que hizo bailar a Taylor Swift y Camila Cabello.

Rauw Alejandro llevó un poco de Puerto Rico al escenario, interpretando “Touching The Sky”, “DILUIVO” y “Déjame entrar”.

LL COOL J celebró los 40 años de Def Jam Records con Flavor Flav de Public Enemy y Chuck D.

Halsey recordó a los suburbios para su nuevo sencillo, “Ego”, que evoca bandas de garage. “Yeah Glo!” de GloRilla. y “TGIF” aportaron estilo.

LISA de Blackpink llegó al escenario de los VMAs por primera vez como solista, impulsando dos de sus nuevos sencillos, “New Woman” y “Rockstar”.

Shawn Mendes hizo un esperado regreso, debutando con un número acústico al estilo de John Mayer titulado “Nobody Knows”.

Anitta interpretó “Paradise”, “Alegría” y “Savage Funk”, junto con DJ Khaled, Fat Joe y Tiago PZK. Momentos después ganó el premio a mejor video de música latina por “Mil veces”.

Benson Boone parecía tan entusiasmado como siempre por interpretar su éxito viral “Beautiful Things” en el escenario de los VMAs.

Lenny Kravitz demostró que el rock no está muerto con “Are You Gonna Go My Way”, “Human” y finalmente “Fly”, en la que se le unió Quavo.

La 40ª edición de los VMAs se celebra en el UBS Arena de Long Island en Nueva York.

La noche estuvo repleta de celebridades y tuvo mucho de Swift, quien llegó a la entrega de premios con un corsé de tartán verde con una cola a juego y guantes largos de cuero negro.

La estrella del pop lideraba las nominaciones con 12, ocho por su video musical “Fortnight”, dos categorías sociales y nominaciones en las categorías de mejor pop y artista del año. Le seguía su colaborador de “Fortnight”, Post Malone, que está nominado junto con Swift 10 veces y obtuvo su 11a nominación por su éxito country “I Had Some Help”, con Morgan Wallen.