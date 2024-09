César Farías, contundente tras su primera derrota en Junior: “No evado la responsabilidad”

César Farías no tuvo el estreno esperado en el Junior de Barranquilla. Su equipo perdió 2-0 contra Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Itagui, con goles de Luis ‘Chino’ Sandoval y Baldomero Perlaza en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. En rueda de prensa, el técnico venezolano fue autocrítico y no quiso evadir su responsabilidad ante esta derrota.

Si bien reconoció la superioridad del conjunto antioqueño, se mostró con confianza para poder revertir el resultado en el Metropolitano de Barranquilla. “Sabemos que el equipo tiene la capacidad de ir a Barranquilla y revertir el resultado, me dolió más el segundo gol que el primero. En una gran parte nos desesperamos, hay que trabajar en la calma, prefiero perder hoy, que todo el mundo ande con los dientes apretados. Me preocupa más no ver una mejoría después”, dijo.

Lo que dejó el partido: “Yo no me voy a excusar, no estoy evadiendo la responsabilidad. Hay cosas que sé que fueron buenas y otra que lamentablemente no lo fueron y que la pagamos caro. Estábamos haciendo un partido parejo, en el que cada uno tuvo sus formas y fue un partido equilibrado. Tuvimos una opción con José Enamorado que pegó en el palo y no entró en el primer tiempo. Hicimos que en las primeras cinco o cuatro jugadas ellos se equivocaron y entramos con firmeza. Cuando tuvimos que defender, nos defendimos; cuando tuvimos que controlar, controlamos; si tocó hacer transiciones, también la hicimos”.

El segundo tiempo: “Por supuesto que también sufrimos. En el segundo tiempo esa pelota de Sandoval pega en un defensor, queda mal posicionado nuestro arquero y se van en ventaja. Ese gol nos dejó croquis en el momento, no reaccionamos, nos hicieron el segundo gol y nos han podido hacer un tercero”.

Mérito al rival: “Ambos equipos tuvimos cambios forzosos y en esas sustituciones al Medellín le salió mejor que a Junior. A Alejandro Restrepo le salieron mejor las cosas que a mí y eso hay que reconocerlo. En estos partidos de ida y vuelta tenemos que aprender que no podemos entrar en el desespero porque quedan 90 minutos más y además son en Barranquilla en nuestra casa”.