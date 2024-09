Medellín buscará recursos para cofinanciar tramo del Túnel del Toyo con la gobernación

Antioquia

Tras la decisión del Gobierno Nacional de cederle el tramo con 4.2 km a la Gobernación de Antioquia para el avance de la vía al mar y el Túnel del Toyo, la alcaldía de Medellín manifestó que buscarán las estrategias necesarias para el cofinanciamiento de las obras. Esto se hará en articulación con la gobernación de Antioquia, para así garantizar los $300.000 millones faltantes para la culminación del importante proyecto de infraestructura vial.

Los recursos para el desarrollo del tramo alcanzan los 330.000 millones, de los cuales la administración seccional ya aseguró los primeros $30.000 millones requeridos para la reactivación del contrato del sector 1 del tramo 2, obtenidos de los excedentes del periodo anterior del IDEA.

Adicional a la continuidad de la “Vaca por las 4G”, los mandatarios aseguraron que en los próximos días darán a conocer a la ciudadanía el mecanismo con el que pretenden recaudar los recursos económicos faltantes. Entre las primeras propuestas está una gran vaca, o la generación de vigencias futuras que pasarán por el trámite del Concejo de Medellín y la Asamblea Departamental respectivamente.

Desde Medellín, el alcalde indicó que aunque aún no se atreve a anunciar cifras, sí aportará a la cofinanciación de las obras.

“Lo que vamos a hacer es un esfuerzo de mirar, de acuerdo también a eficiencias, cómo obtener unos recursos importantes para seguir aportando a la obra. Sería irresponsable decir hoy en cuánto, porque lo importante es que esto dé un cierre financiero. Recuerden que al día de hoy, en valor presente, hemos invertido ya desde el distrito 770 mil millones de pesos para el tramo del túnel del Toyo. Entendiendo que casi que esto, hay que decirlo, falta el centavo para el peso”, manifestó Federico Gutiérrez.

¿Túnel del Toyo financiada por asociación privada?

Aunque el expresidente Uribe expresó hace algunos días una propuesta para la finalización con éxito de las obras de la vía al mar, para crear una “vigorosa asociación privada” donde una opción sería crear una sociedad financiera, un vehículo financiero, donde estén todos los aportes a la ‘vaca’, con títulos o acciones de los aportantes; el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón señaló que por ahora, no se podría llevar a cabo porque no se trata de un nuevo contrato: “Los contratos van en firme, no solo porque todavía tienen espacio y adición en el marco de la ley 80, sino además porque son los dueños de las licencias ambientales, que son aspectos críticos para poder desarrollar con prontitud la obra. Así que, hasta tanto no se cope la máxima edición permitida en la ley 80, con esos dos contratos no se puede hablar de unos nuevos”.

Distancias a los puertos del Caribe desde las capitales del país

El proyecto logrará que Antioquia esté a tan solo 4 horas del mar y conectar a Urabá con Buenaventura en 9 horas.

Medellín

- Puerto Antioquia: 309 km

- Puerto Santa Marta: 840 km

- Puerto Cartagena: 740 km

Pereira

- Puerto Antioquia: 512 km

- Puerto Santa Marta: 1000 km

- Puerto Cartagena: 866 km

Cali

- Puerto Antioquia: 709 km

- Puerto Santa Marta: 1211 km

- Puerto Cartagena: 1046 km

Manizales

- Puerto Antioquia: 490 km

- Puerto Santa Marta: 943 km

- Puerto Cartagena: 849 km

Bogotá

- Puerto Antioquia: 724 km

- Puerto Santa Marta: 962 km

- Puerto Cartagena: 1074 km

Bucaramanga

- Puerto Antioquia: 686 km

- Puerto Santa Marta: 540 km

- Puerto Cartagena: 625 km

El proyecto de la nueva vía al mar tiene un avance del 94% en el tramo 1 y un 54% en el tramo 2. Se espera que con estos recursos, el Túnel del Toyo pueda estar listo en 2 años.