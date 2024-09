“Me parece un llanto innecesario de Argentina, es un paraguas por si no salen las cosas”

Último duelo de Eliminatorias entre Colombia y Argentina en Barranquilla. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Todo listo para el siguiente duelo de la Selección Colombia en las Eliminatorias sudamericanas. Luego del agónico empate con Perú en el Estadio Nacional de Lima (anotación de Luis Díaz), los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a verse las caras con la Selección Argentina, esta vez en el Metropolitano de Barranquilla.

Y es que ambos conjuntos se enfrentaron en la reciente final de la Copa América, instancia en la que se terminó imponiendo la ‘Albiceleste’ con el solitario tanto de Lautaro Martínez en tiempo extra. Con ello, los de Lionel Scaloni se convirtieron en bicampeones de América.

Ahora el cruce será por las clasificatorias al Mundial del 2026, certamen en el que los argentinos son líderes, mientras que los colombianos son terceros y únicos invictos. Precisamente, este duelo ha estado cargado de polémica por cuenta del horario solicitado, y posteriormente avalado, de cara al encuentro.

Así las cosas, el Colombia Vs. Argentina se jugará este martes 10 de septiembre en el Metropolitano, a partir de las 3:30 de la tarde, hora en la que el calor y la humedad seguramente harán de las suyas.

Opinión de un hombre de la casa

Luego de golear a Chile por 3-0 en el Más Monumental de Buenos Aires, el seleccionador argentino Lionel Scaloni se quejó en rueda de prensa por la hora designada para el partido ante Colombia en la capital del Atlántico. “Vamos a un lugar con mucho calor y jugamos en un horario que no debería ser. Siempre hay dificultades, pero así está decidido”, sentenció ante los medios de comunicación.

Pues bien, en medio de la polémica, El VBAR Caracol analizó lo que pueda ocurrir durante el duelo entre ambos seleccionados. Por un lado, Luis Melo, asistente técnico de Arturo Reyes en el Junior, sentenció que la humedad “incide en el rendimiento individual y colectivo” de los equipos, aunque hizo énfasis en que sufrirán tanto argentinos como colombianos, teniendo en cuenta que ninguno de ellos “conviven, entrenan, ni compiten” en dicha ciudad.

“Jugar en el Metro a las 3:30 de la tarde es muy difícil por la condición que hay en el mismo escenario. La humedad es parte fundamental porque incide en el rendimiento individual y colectivo… A excepción de Álvaro (Montero), que es el único que juega en Colombia, de resto juegan por fuera y no entrenan en Barranquilla, ni viven acá, como para que su organismo se adapte. Entonces, van a ser 22 jugadores ausentes en una ciudad en la que nunca conviven, entrenan, ni mucho menos compiten”, aclaró

Incluso contó una anécdota con el Junior: “Lo vivimos el año pasado en la final con Medellín, jugando a las 4 de la tarde. Recuerdo que nosotros a los 15 minutos íbamos ganando 3-0, si no es por la para del árbitro. Uno veía el rostro de los jugadores diciendo que no más porque la temperatura era demasiado alta”.

¿Excusas del equipo argentino?

Por otro lado, Steven Arce, panelista del VBAR y director de El Alargue de Caracol Radio, opinó que dichas quejas del equipo rival son absolutamente “innecesarias”, teniendo en cuenta varios factores: no es la primera vez que se vaya a jugar a esa hora, aun con todo esto Argentina ha logrado ganar en Barranquilla y la calidad del equipo es enorme.

“Me sostengo en lo que digo, me parece un llanto innecesario de una selección, que incluso le ha ganado, hasta en sus malos momentos, a Colombia jugando en Barranquilla. Sin Messi, con Messi, con Sampaoli, con el Patón Bauza, con todo el mundo. Creo que es el momento más inoportuno para empezar a abrir el paraguas”.

E hizo énfasis en los casos similares que se viven en las clasificatorias: “Me parece que es un paraguas, por si no le salen las cosas y terminar diciendo que aquí no se puede jugar. Es como si el calor y la humedad no se presentaran en Argentina, o si no estuvieran también en las Eliminatorias cuando se juega en Guayaquil, en Brasil, en Paraguay. Es un llanto innecesario y una sacada de paraguas que Argentina no necesita”.