La oreja de cerdo tiene bajos niveles de colesterol y alto valor proteico: cómo consumirla

En Colombia, el cerdo se ha convertido en una proteína de alto consumo gracias a la gran fuente de vitaminas tipo B y minerales como hierro, zinc y potasio que aportan para el balance de los humanos.

La mayoría de las recetas y platos tradicionales están elaborados con carne de cerdo, como el tamal, la lechona, la chuleta valluna y el chicharrón. De acuerdo con la Asociación PorkColombia, el consumo per cápita de carne de cerdo es de 13 kg y su producción ha crecido significativamente, haciendo un sacrificio de 5,53 millones de animales. Según expertos, esta carne es bastante buena para los huesos y tendones.

Sin embargo, la oreja de cerdo se ha convertido en un exquisito acompañante de las comidas, pues se ha incorporado en recetas con salsa picantes, platos que incluyen legumbres e incluso, en países como España, hacen parte de las famosas “tapas” que son platos de carnes para acompañar la cerveza.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN) la oreja de cerdo contiene un 60% de agua en su composición y se destaca por el alto contenido de proteínas que contiene, superando la carne de ternera. Sin embargo, la calidad proteica es menor.

La baja calidad en proteína se debe a que esta parte contiene alto nivel de colágeno y aminoácidos esenciales como la glicina, alanita, prolina e hidroxiprolina, siendo esta una buena fuente de minerales como el hierro y contribuyendo a la formación normal de glóbulos rojos y hemoglobina.

Qué tantas orejas de cerdo debe comer

Aunque las orejas de cerdo poseen ciertos beneficios nutricionales, su consumo excesivo no es bueno para el cuerpo humano, ya que esta parte del cuerpo no resulta ser muy nutritiva, esto no quiere decir que sea perjudicial, por eso se recomienda su consumo moderado.

Tabla nutricional de una oreja de cerdo

Micronutrientes

Calcio: 5.9mg

Sodio: 54mg

Selenio: 1.2 mg

Colesterol: 23.2 mg

Macronutrientes

Lípidos: 4.3 g

Carbohidratos: 0.2g

Proteína: 6.3g

Beneficios de comer oreja de cerdo

La oreja de cerdo permite fortalecer el sistema inmunológico gracias a su alto componente de zinc, que es necesario para la producción de células inmunitarias que luchan contra bacterias. Además, su cantidad de hierro permite mejorar la circulación sanguínea y aumenta la producción de glóbulos rojos que son los encargados de transportar el oxígeno a todas las células del cuerpo.

Los ácidos grasos insaturados son grasas saludables para el cuerpo, gracias a la alta fuente que contiene, permite reducir el riesgo de enfermedades cardiacas, ya que su propiedad antiinflamatoria reducen los niveles de colesterol malo en la sangre.