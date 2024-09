¿Está en riesgo la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales?

Santa Marta

Para Alfredo Martínez, uno de los hombres más preparados que ha llegado a dirigir Corpamag, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha emitido una serie de decretos que para muchos han pasado desapercibidos, pero que juntos -ya que son varios - conforman la nueva ruta del gobierno nacional para alinear su política ambiental y en ese curso ignorar las competencias que por Ley ejecutan las Corporaciones Autónomas Regionales.

Martínez le contó a Caracol Radio sus opiniones sobre esta nueva realidad que enfrentan los directores regionales de las corporaciones:

“En estos dos años se han presentado unos cambios institucionales sobre todo en el tema de los fondos que teníamos las entidades, como las corporaciones, para el acceso a recursos que nos permitieran desarrollar nuestros programas y proyectos que hoy tenemos. El gobierno nacional ha centralizado los recursos con el Fondo Vida y así va a ser más difícil acceder a los mismos”, anotó el director de Corpamag.

Martínez cree que cada regional conoce las verdaderas realidades de la región y no es la misma que en muchos casos tiene el gobierno nacional:

“Tenemos realidades diferentes. Hay una visión nacional y nosotros tenemos nuestras propias problemáticas específicas que necesariamente no coinciden (...) claro que esperamos exista por parte del gobierno nacional algún tipo de mecanismo que nos pueda permitir articular y coordinar las acciones del departamento del Magdalena que son bastantes”, dijo.

Pérdida de Autonomía

Lo que se está sintiendo aquí en el Caribe, es que, en medio de la propuesta del Ministerio, se busca presuntamente dirigir desde el mismo la política pública ambiental, pasando por encima con las competencias de cada corporación:

“Hay muchas prevenciones con relación a la pérdida de autonomía, por ello se hace necesario las mesas de trabajo. Creemos que la clase dirigente, política, empresarial, debe hacer presión para que podamos nosotros mantener nuestra autonomía en decisiones importantes para nuestra región y el Magdalena”, señaló Alfredo Martínez.

Los decretos emitidos

Aunque no hizo referencia a un decreto en particular emitido por el Ministerio, aseguró que es inocultable la preocupación nacional que existe en las diferentes Corporaciones Autónomas porque no ha existido la respectiva socialización de los procesos que se emprenden en una especie de nuevas reglas del juego:

“La preocupación de las Corporaciones Autónomas es generalizada porque han salido una serie de decretos, si bien es cierto que coincidimos con muchos de ellos que ha sacado el Ministerio de Medioambiente, creemos que no ha habido la suficiente concertación con las regiones y eso puede generar alguna manera conflictos acá en el territorio”, expresó.

El ejemplo en el Magdalena

Una de estas intervenciones que ha hecho el Ministerio de Medioambiente se presentó recientemente en la Zona Bananera, donde la ministra en audiencia pública escuchó a las comunidades, pero igual, productores, empresarios y autoridades. Aquí quedó cargada la responsabilidad social que el municipio de la Zona Bananera carece de agua para el consumo humano porque los empresarios de palma y productores de banano se quedan con ella.

“Desde hace algún tiempo vienen dándose declaraciones yo diría que un poco irresponsable con relación a la negación a las comunidades para el consumo de agua en pequeñas poblaciones para consumo humano; pero lo que tenemos en todo el Magdalena y específicamente en el sector de la Zona Bananera que no hay solicitudes para concesiones de agua para acueductos porque las entidades territoriales no lo han solicitado”, indicó.

También recordó que en Santa Marta pasa lo mismo, que “no hay suficiente agua para entregarle a las comunidades y además la Ley establece que la prioridad para el acceso al agua del consumo humano. Muchas veces lo que uno encuentra es que se dice en algunos titulares de prensa que se entrega el agua para el sector productivo mientras la gente no tiene agua para tomar, pero no la tiene porque no hay proyecto para acueducto en esos municipios y ese es uno de los grandes avances que hay que hacer.”

Los empresarios no son el enemigo a vencer

Así las cosas, existe la evidencia de que la Corporación Autónoma del Magdalena a través de su máximo vocero Alfredo Martínez, cree y respalda el proceso organizado de los pequeños y grandes empresarios, razón por la cual luego del cumplimiento formal de ley autorizó las concesiones de agua para los cultivos en la Zona Bananera.

“Nosotros creemos que hay que contribuir no solamente al sector productivo grande sino al pequeño productor como lo estamos haciendo. Nosotros estamos dándole sus concesiones de agua a tiempo, hacemos con ellos programas especiales que no tienen acceso de recursos para tener una gestión ambiental y cumplir con unas obligaciones. Todo esto lo hemos hecho todos estos años y lo que queremos es que la producción de nuestro territorio no solamente en el sector bananero, el palmero y en el cafetero se desarrolle, porque este es un departamento que tiene unas grandes oportunidades”, dijo.

Así mismo, Martínez cree que a partir del Desarrollo Productivo “podemos mejorar las condiciones económicas y sociales de la gente y si hacemos eso vamos a tener menos conflictos ambientales. Los empresarios no son el enemigo a vencer”.

Finalmente, la corporación adelanta en sectores de Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, un control sobre viviendas irregulares para detener el enorme volumen de las mismas, al tiempo de la contaminación con aguas residuales que son evacuadas al rio del mismo nombre del corregimiento.