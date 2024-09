Galpones cerrados en Cenabastos por desabastecimiento de productos

Cúcuta

Los jueves son días de plaza en Cenabastos. A las 5:00 a.m. en un día normal, se puede apreciar centenares de camiones bajando sus mercancías para que los vendedores de la central puedan ofertar a los compradores finales. Sin embargo, este 5 de septiembre el panorama era desolador. Tan solo un 40% de los vehículos llegaron a la central y ya se comienza a presentar desabastecimiento en varias frutas.

“Se ha reducido en un 60% el ingreso de la mercancía acá en la central por el bloqueo. Los camiones no han podido llegar, hoy se ve los parqueaderos vacíos, ya hay desabastecimientos en varios alimentos” dijo Jean Carlos Solano, supervisor operativo de Cenabastos.

Frutas como limón, la mandarina, la guanábana, la papaya no se consigue en esta central de abastos. “Para el día de mañana yo creo que ya los galpones comenzarán a quedar vacíos. Hoy no llegó ni un solo kilo de cebolla que viene del páramo, entonces este galpón está cerrado debido a que no llegó mercancía para ese galpón. No hay cebolla en Norte de Santander ahora para este sector” resaltó Solano.

“No queremos ser pesimistas, pero si esto continúa, por ahí en unos dos o tres días los galpones ya comenzarán a quedar vacíos” resaltó el Supervisor.

Otro producto que preocupa son los huevos. “Para hoy no llegaron huevos y eso es un tema que se maneja diario. Es decir, que si mañana no llega huevos, ya vamos a tener desabastecimiento de este producto también”.

Hasta el momento, los productos cárnicos son los únicos que no se han visto afectados y está llegando con normalidad a Cenabastos.