Pasajeros represados en la terminal de Cúcuta por paro camionero

Cúcuta

Sin poder bañarse, alimentándose una o dos veces al día, durmiendo en el piso, así han estado desde el pasado domingo en la tarde decenas de personas en la terminal de transportes de Cúcuta, a la espera de poder lograr su viaje hacia el interior del país.

“Yo estoy acá desde el domingo, hemos pasado mucho trabajo, nos ha tocado dormir a las afueras de la terminal, no nos hemos podido bañar y hemos comido muy poco” dijo Johan José Tuviñez.

Johan tenía programado su viaje al centro del país, donde había logrado conseguir un trabajo y así ayudar económicamente en su hogar. Ahora está a la deriva porque no sabe si le guarden la vacante.

“Yo voy para Bogotá para trabajar y así poder ayudar a mi mamá y no he podido por este paro. Acá hemos pasado mucho trabajo, no nos alcanza el dinero que tenemos para irnos a un hotel. Hay muchas personas con niños pequeños, hasta recién nacidos que han tenido que dormir afuera”.

Hizo un llamado a aquellas personas que están participando en el paro: “A los camioneros que nos dejen pasar así sea hoy o estos días, porque de verdad que hay personas que necesitamos pasar”.

Desde la terminal de transportes tan solo han salido viajes para Venezuela.