Norte de Santander tiene 22 puntos de bloqueos por paro camionero

Los camioneros en Norte de Santander cumplen tres días bloqueando los principales ejes viales que comunican a Cúcuta con el centro del país y la Costa Atlántica.

Este martes se registraban ocho bloqueos, pero ya el miércoles 4 de septiembre son 22 los puntos donde se adelantan las manifestaciones.

Jhonny Peñaranda, secretario de Gobierno de Norte de Santander, resaltó que adelantan desde tempranas horas un PMU para buscar soluciones frente a estos bloqueos que comienza a generar traumatismos en el departamento.

Además, indicó que buscan soluciones frente a la emergencia ambiental que se está registrando en el Área Metropolitana de Cúcuta al no permitirse el ingreso de los camiones recolectores de basuras al relleno sanitario Guayabal. A este punto llegan los residuos sólidos de 19 municipios.

