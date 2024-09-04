Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WCúcuta

Norte de Santander tiene 22 puntos de bloqueos por paro camionero

Según Jhonny Peñaranda, secretario de Gobierno de Norte de Santander, fue suspendida la recolección de basuras en cinco municipios.

Norte de Santander tiene 22 puntos de bloqueos por paro camionero

Norte de Santander tiene 22 puntos de bloqueos por paro camionero

00:00:0007:09
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Los camioneros en Norte de Santander cumplen tres días bloqueando los principales ejes viales que comunican a Cúcuta con el centro del país y la Costa Atlántica.

Este martes se registraban ocho bloqueos, pero ya el miércoles 4 de septiembre son 22 los puntos donde se adelantan las manifestaciones.

Más información

Jhonny Peñaranda, secretario de Gobierno de Norte de Santander, resaltó que adelantan desde tempranas horas un PMU para buscar soluciones frente a estos bloqueos que comienza a generar traumatismos en el departamento.

Además, indicó que buscan soluciones frente a la emergencia ambiental que se está registrando en el Área Metropolitana de Cúcuta al no permitirse el ingreso de los camiones recolectores de basuras al relleno sanitario Guayabal. A este punto llegan los residuos sólidos de 19 municipios.

Escuche la entrevista completa en La W:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0007:09
Descargar
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir