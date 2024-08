¿Cómo quedaron los colombianos en la general tras la etapa 13 de La Vuelta a España?

Nice (France), 21/07/2024.- Colombian rider Harold Tejada of Astana Qazaqstan Team looks on after he finishes the 21th stage of the 2024 Tour de France cycling race over 33km Individual time-trial (ITT) from Monaco to Nice, 21 July 2024. (Ciclismo, Francia, Niza) EFE/EPA/LAURENT CIPRIANI / POOL / LAURENT CIPRIANI / POOL ( EFE )