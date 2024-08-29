¿Procuraduría está incumpliendo? Congresistas debaten si acabar o mantener la entidad

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Senado de la República está próximo a elegir al reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría General de la Nación y se reabrió el debate sobre el futuro de esta institución. Mientras algunos defienden su existencia, otros piden su reingeniería o incluso, su eliminación.

Los senadores Antonio Zabaraín, de Cambio Radical, y Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, pasaron por los micrófonos de La W y se refirieron al tema. Por un lado Zabaraín aseguró que la institución debe mantenerse, pero que deben reformarse los procesos de selección.

“Es una institución que presta unos recursos importantes, que equilibra los poderes. La Procuraduría debe seguir existiendo, lo que sucede es que, en determinado momento lo que hay que hacer son reingenierías”, dijo

Ahora, la senadora Hernández se fue contra la actual procuradora Margarita Cabello y aseguró que, aunque “el control disciplinario es absolutamente necesario, el problema que tenemos es que la Procuraduría, especialmente esta, está implicada simplemente en hacer politiquería, ayudar a sus amigos, ayudar a los clanes políticos cercanos, y atacar al Gobierno”.

De hecho, recientemente, una sentencia del Consejo de Estado resolvió que en la Procuraduría existen 2.776 cargos, entre los niveles de asesor, ejecutivo, profesional, administrativo y operativo; no obstante, no se ha procedido a convocar concurso de méritos.

Y el último concurso convocado por la Procuraduría ocurrió en el 2015, como consecuencia de una orden dictada en el marco de un fallo de la Corte Constitucional.

La senadora también cuestionó que el proceso de selección del procurador general, pues por el carácter político de la elección, se ha nombrado a muchos funcionarios a dedo. En todo caso, Zabaraín coincidió en los problemas del sistema actual de nombramientos.

“La procuradora la elige el Senado y a los procuradores regionales y provinciales no los elige nadie, los nombra el Procurador. Si se quiere hacer un cambio, invito al Gobierno a redactar un proyecto de acto legislativo, lo miramos y lo discutimos”, dijo el senador de Cambio Radical.

