Roglic se quedó con la etapa 8 de La Vuelta, que tuvo gran desempeño de Harold Tejada

🚀🇨🇴 Tejada takes the bonus of 6" at the intermediate sprint. The peloton is 2:30" behind with @IsraelPremTech setting a high pace.



💚 🇨🇴 @haroldtejada1 se lleva los 6" de bonificación en el sprint intermedio. El pelotón con Israel Premier Tech está a 2:30" con un gran ritmo.… pic.twitter.com/bFFemednTb