Ibagué Festival: La experiencia gastronómica de la mano de Juan Felipe Camacho

Ibagué

El Ibagué Festival se ha caracterizado por celebrar la música en complemento con otras artes y saberes. Por eso, entre sus puntos de encuentro, se cuentan algunos excelentes restaurantes de la ciudad.

Juan Felipe Camacho será el chef encargado de las experiencias gastronómicas en esta quinta versión del Festival, que lleva por nombre ‘La diáspora musical del Tolima’”. Camacho es un ejemplo de esa diáspora de los sabores, ya que nació en Ibagué pero actualmente vive en Cartagena, donde tiene a su cargo el Restaurante Don Juan. Sin embargo, no olvida su origen tolimense ni las experiencias musicales que vivió de pequeño, porque tuvo clases con el coro del Conservatorio de Música.

A propósito del tema de la diáspora, Camacho decidió invitar a dos colegas (Juan Ruano y Alejandro Ramirez) y elaboró un plan para la selección de ingredientes y la curaduría del menú:

«Lo que quiero es traer un par de cocineros de fuera de la ciudad. Yo obviamente nací en Ibagué, pero contacté a unos amigos para hacer un menú a seis manos. Lo que es importante para mí es la visión de un cocinero que no es de la región y se encuentra con ingredientes que le llamen la atención. Entonces ya tenemos tres cuartas partes del menú, pero luego vamos a ir a la plaza, vamos a visitar a los productores locales, y miraremos qué se nos ocurre. Lo que queremos es hacerle un homenaje a la ciudad y al tema de la música».

Más allá de estas pistas, Juan Felipe Camacho aun no adelanta cuáles serán los platos que se ofrecerán en las veladas del 5, 6 y 7 de septiembre. Pero con respecto a su filosofía personal, anota que hay un ingrediente que no puede faltar: «Es un ingrediente no tangible: la entrega y el amor por el oficio, algo que es muy importante en cualquier receta y en la vida misma».

Estos son los lugares seleccionados para estas cenas especiales:

Restaurante La Causa

Fecha: Jueves, 5 de septiembre de 2024

Hora: 9:00 p.m.

Chef anfitrión: Juan Felipe Camacho | Chef residente: Javier Alois | Chef invitado: Juan Ruano

Casa de Darío de la Pava Melendro

Fecha: Viernes, 6 de septiembre de 2024

Hora: 9:00 p.m.

Chef anfitrión: Juan Felipe Camacho

Restaurante Cartel

Fecha: Sábado, 7 de septiembre de 2024

Hora: 9:00 p.m.

Chef anfitrión: Juan Felipe Camacho | Chef residente: José María Iregui | Chef invitado: Alejandro Ramírez

¿Quién es Juan Felipe Camacho?

Chef y dueño del restaurante Don Juan en Cartagena

Juan Felipe Camacho nació en Ibagué. Uno de los chefs más reconocidos de su generación, se ha convertido en una de esas figuras de la diáspora tolimense que enorgullece a toda una región.

Además, es gestor de importantes proyectos innovadores con un impacto social importante para Colombia. Miembro de la Fundación Alimentar Colombia, una entidad sin ánimo de lucro que cree firmemente que es posible y necesario aportar al desarrollo físico, emocional y social de niños y sus familias en situación de pobreza extrema del país. También es uno de los creadores de SOS Cartagena Alimentación Solidaria: contra el hambre y el desempleo. Este proyecto de economía circular lleva comida a población vulnerable mientras ayuda a conservar el tejido empresarial de Cartagena.