Entérese de las noticias del día en La W con Julio Sánchez Cristo
Este 23 de agosto, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.
Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
Todos los detalles a continuación:
Este viernes 23 de agosto, La W conoció que la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera estarían evaluando la posibilidad de hacer una inspección o una intervención a la Interconexión Eléctrica (ISA).
La posibilidad se daría por cuenta de las recientes declaraciones que hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sobre lo que ocurrió al interior de la Junta Directiva en medio del proceso de elección del nuevo presidente de ISA, Jorge Carrillo.
El secretario de Gobierno de Nariño, Benildo Estupiñán Solís, descartó en La W que el responsable de este hecho sea el Frente Comuneros del Sur, estructura desligada del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de quien aseguró, se encuentra en un proceso de diálogo que se adelanta con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado para la Paz.
La Policía Nacional logró identificar, a través de cámaras de seguridad públicas y privadas, a dos personas que estarían involucradas con el atentado. Estas mismas fueron detenidas y trasladadas a la ciudad de Pasto.
Tras la denuncia por parte de un padre de familia que asegura su hija, una alumna que era cadete de la Escuela Militar de Cadetes José Maria Córdova, fue víctima de acoso sexual, el Ejército respondió por medio de un comunicado a lo señalado por el padre en W Radio, quien asegura que todo quedó registrado en el documento en donde se denuncia a un capitán y a una teniente.
5:00 a.m.: Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿En qué no se puede retroceder en Colombia y en la humanidad?
Opine a través de nuestro canal de Threads, ¡los leemos!