¿Xavier Vendrell tiene nexos con Cisa? Habría un común denominador

En diálogo con El Reporte Coronell de La W, el empresario catalán Xavier Vendrell hizo referencia a su amistad con el presidente Gustavo Petro y a las investigaciones que cursan en su contra en España por presunta corrupción y vínculos con el movimiento terrorista Terra Lliure.

En esta entrevista, el empresario Vendrell también hizo referencia a su relación con el empresario de la construcción y el turismo Manuel ‘Manel’ Graul Pujadas, con quien confirmó que mantiene una relación cercana desde hace muchos años. Además, precisó que Graul es amigo personal de la primera dama, Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro.

Teniendo esto en cuenta, hay un dato que llama la atención porque podría suponer un común denominador entre Vendrell y la Central de Inversiones S.A. (Cisa), una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda cuyo objeto es la comercialización de lotes, bodegas, casas, apartamentos, locales, fincas, entre otros, así como la adquisición y administración de inmuebles de entidades públicas y la compra y administración de cartera de entidades públicas, según lo estipula en su sitio web.

Según Julio Sánchez Cristo, director de La W, la conexión de Vendrell con Cisa vendría de parte de Graul, ya que el segundo hace parte de la junta directiva de Cisa desde enero de 2023.

La pregunta que formula el periodista en este punto es si Cisa actualmente cuenta o no con contratos con la Hidroeléctrica de Urrá, la cual recientemente ha sido cuestionada por una serie de contratos que, al parecer, se estarían adjudicando “a dedo”, así como por la venta de energía a empresas comercializadoras sin criterio técnico de asignación.

Cabe recordar que Vendrell insistió en que no ha tenido contratos con entidades estatales, sino únicamente con privados, por lo que corresponde al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclarar si existe o no tal vinculación.