Recibí $100 millones de una empresa que tenía contrato con campaña Petro: Xavier Vendrell

El empresario catalán amigo y asesor del presidente Gustavo Petro que ha sido investigado en España por corrupción y vínculos con el movimiento terrorista Terra Lliure, pasó por los micrófonos de El Reporte Coronell para hablar sobre su relación con el primer mandatario y los señalamientos que hay en su contra.

En primer lugar, se refirió al papel que tuvo dentro de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Según explicó, “yo estuve organizando los testigos electorales, tuve un rol ahí, fui uno más y estoy muy satisfecho del trabajo que se realizó y que permitió que el Pacto Histórico pasara a ser la primera fuerza política en el Congreso. Hemos intentado aportar, mi vida ha sido dedicada a eso, a movilizar personas voluntarias como hecho en la organización de referéndum de independencia en Cataluña”.

Asimismo, aseguró que “nunca manejé un solo peso en la campaña, mi tarea era organizar a los testigos, a los responsables de cada zona, activarlos, ilusionarlos, esa era mi tarea. Nunca tuve ninguna responsabilidad en las finanzas de campaña, no me costa que se hiciera un pago generalizado a los testigos”.

En cuanto al pago que recibió, Vendrell confirmó que sí recibió un pago por sus servicios, “yo sí recibí un pago por el trabajo que realicé. Yo estuve vinculado a una empresa que sí tenía un contrato con la campaña, no cobré directamente a la campaña y, por tanto, el pago que recibí fue $100 millones por los 20 meses que estuve trabajando en la campaña”.

Sin embargo, no quiso revelar el nombre de la empresa que le pagó, pero indicó que “tengo el contrato, la trazabilidad de los cobros que recibí, por tanto, está todo regularizado. El pago está absolutamente legalizado, pero no puedo revelar el nombre, la empresa, cuando sea oportuno, dará las explicaciones que tenga que dar”.

