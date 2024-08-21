No tengo ninguna relación con los candidatos de ISA: Xavier Vendrell

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este miércoles 21 de agosto, en El Reporte Coronell habló Xavier Vendrell, el empresario catalán amigo y asesor del presidente Gustavo Petro, que ha sido investigado en España por corrupción y vínculos con el movimiento terrorista Terra Lliure.

Allí, Vendrell se refirió a temas varios enmarcados en coyunturas políticas nacionales, como la campaña del jefe de Estado y, además, a una de las polémicas más recientes en el país: la designación de Jorge Carillo como nuevo presidente de Interconexión Eléctrica SA.

“No conozco al señor Carrillo, ni como dijo algún medio al que tengo denunciado por esa información falsa, nunca he hablado con ninguno de los candidatos a la Presidencia de ISA en mi vida, no sé ni quiénes son”, dijo Vendrell.

Así mismo, enfatizó que cuando leyó los nombres de estos candidatos “en el periódico me quedé sorprendido, porque son personas con las que nunca he tenido ninguna relación, a los que nunca he saludado”.

“No tengo ningún tipo de interés en Ecopetrol ni en ISA y no tengo relación con ninguna de esas empresas”, añadió.

Y es que Vendrell también destacó no tener algún negocio con Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y quien también fue el gerente de la campaña de Gustavo Petro.

“Nunca, ni uno, cero”, dijo.

Mencionó, además, no hablar recientemente con el presidente de la estatal. “Hace muchos meses le saludé, hace unos días me lo encontré casualmente, pero hace muchos meses que no me veo con él personalmente. Me lo encontré en la Casa de Nariño. Yo salía, él entraba y nos saludamos en la recepción”, concluyó.

Escuche las declaraciones a continuación: