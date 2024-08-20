Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo
8:34 A.M. | En los micrófonos de W Radio, el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, habló sobre los tropiezos que han tenido los diálogos de paz con los hombres del Ejército de Liberación Nacional. El alto funcionario aseguró que son los del ELN quienes han incumplido todo tipo de compromisos, incluyendo el cese al fuego.
Por: Alejandra Uribe
8:09 A.M. | A pesar de que los controles de seguridad y los vuelos se reanudaron ese mismo día, las tijeras fueron encontradas hasta el día siguiente.
Por: Lina Vega
8:08 A.M. | En diálogo con La W, el general Wilson Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, en el departamento del Chocó, se refirió a la situación de orden público en esa zona del país, por cuenta del paro armado de la guerrilla del ELN, que fue levantado en las últimas horas.
Por: José David Rodríguez
6:51 A.M. | Cómo “soberbia y dictatorial” calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la pregunta que le hizo en redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien este fin de semana cuestionó si el mandatario distrital lo reconoce como su jefe de Estado.
Por: Ana Londoño
5:00 a.m.: Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué seguimos esperando en Colombia y el mundo?
Opine a través de nuestro canal de Threads, ¡los leemos!