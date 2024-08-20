Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Estas son las noticias más importantes del día en La W con Julio Sánchez Cristo

Este 20 de agosto, siga las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

La W con Julio Sánchez Cristo. Foto: W Radio.

Redacción W Radio Colombia

Siga el desarrollo de las noticias, las entrevistas y los personajes más importantes de Colombia y el mundo en La W con Julio Sánchez Cristo de 5:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Todos los detalles a continuación:

Hay nuevos mensajes
ELN es el que está incumpliendo: Otty Patiño sobre cese al fuego con ese grupo armado

ELN es el que está incumpliendo: Otty Patiño sobre cese al fuego con ese grupo armado

8:34 A.M. | En los micrófonos de W Radio, el comisionado consejero para la paz, Otty Patiño, habló sobre los tropiezos que han tenido los diálogos de paz con los hombres del Ejército de Liberación Nacional. El alto funcionario aseguró que son los del ELN quienes han incumplido todo tipo de compromisos, incluyendo el cese al fuego.

Por: Alejandra Uribe

» Lea aquí la ampliación de esta noticia

Caos en aeropuerto: tijeras desaparecidas provocaron cancelación de 36 vuelos, ¿qué pasó?

Caos en aeropuerto: tijeras desaparecidas provocaron cancelación de 36 vuelos, ¿qué pasó?

8:09 A.M. | A pesar de que los controles de seguridad y los vuelos se reanudaron ese mismo día, las tijeras fueron encontradas hasta el día siguiente.

Por: Lina Vega

» Lea aquí la ampliación de esta noticia

No lo aplicaremos por el momento: Fuerzas Militares en el Chocó no utilizarán bombardeos

No lo aplicaremos por el momento: Fuerzas Militares en el Chocó no utilizarán bombardeos

8:08 A.M. | En diálogo con La W, el general Wilson Martínez, comandante de la Fuerza de Tarea Titán, en el departamento del Chocó, se refirió a la situación de orden público en esa zona del país, por cuenta del paro armado de la guerrilla del ELN, que fue levantado en las últimas horas.

Por: José David Rodríguez

» Lea aquí la ampliación de esta noticia

“Soberbia y dictatorial”, nuevo capítulo de la pelea entre Federico Gutiérrez y Petro

“Soberbia y dictatorial”, nuevo capítulo de la pelea entre Federico Gutiérrez y Petro

6:51 A.M. | Cómo “soberbia y dictatorial” calificó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la pregunta que le hizo en redes sociales el presidente Gustavo Petro, quien este fin de semana cuestionó si el mandatario distrital lo reconoce como su jefe de Estado.

Por: Ana Londoño

» Lea aquí la ampliación de esta noticia

¿Qué seguimos esperando en Colombia y el mundo?

¿Qué seguimos esperando en Colombia y el mundo?

5:00 a.m.: Nuestro tema del día en La W, con Julio Sánchez Cristo, es: ¿Qué seguimos esperando en Colombia y el mundo?

Opine a través de nuestro canal de Threads, ¡los leemos!

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir