Astana hace oficial la lista para La Vuelta a España: Dos colombianos presentes

Isola 2000 (France), 19/07/2024.- British rider Mark Cavendish (C) of Astana Qazaqstan Team crosses the finish line of the 19th stage of the 2024 Tour de France cycling race over 144km from Embrun to Isola 2000, France, 19 July 2024. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO ( EFE )