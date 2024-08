James Rodríguez sorprendió con un mensaje a un viejo entrenador

Durante los primeros pasos que James Rodríguez dio en el fútbol, fue acompañado de Julio César Falcioni, quien fue el mentor del colombiano cuando el mediocampista tenía 17 años y brillaba en Banfield, quien recientemente compartió un mensaje de condolencias de James en 2021 le envió y le sorprendió profundamente. Esto ocurrió tras la muerte de Ada Adela Palka, esposa de Falcioni.

Aunque la relación entre ambos se había enfriado tras la salida de Rodríguez de Banfield en 2009, no por conflictos personales, sino porque ni el jugador ni el entrenador consideraron necesario mantener contacto, Falcioni siempre ha seguido de cerca la carrera de James. En una reciente entrevista con el programa Random de Infobae Argentina, Falcioni elogió la actuación de Rodríguez en la Copa América y subrayó la importancia de “mimar” a jugadores de su calibre.

Actualmente, sin dirigir tras su último ciclo en Banfield, que concluyó el 15 de junio, Falcioni habló sobre su estado de salud y otros temas. Al ser preguntado sobre mensajes impactantes, destacó el de James, quien, a pesar de no haber mantenido contacto reciente, le envió un emotivo mensaje tras el fallecimiento de su esposa debido al cáncer y al COVID-19. Sin duda alguna, fue un momento que desestabilizó mucho al entrenador, pero el fútbol y su entorno dentro del deporte, estuvieron siempre muy pendientes del estado del argentino durante su difícil duelo.

“James Rodríguez me envió un mensaje muy significativo cuando murió mi esposa. No había tenido contacto con él desde que se fue de Banfield, pero se enteró y me envió un mensaje muy bonito. Cada vez que enfrento problemas, recibo apoyo del mundo del fútbol, pero el mensaje de James fue el que más me sorprendió,” comentó Falcioni.