Por falla de energía no tienen agua más de 45.000 hogares de Medellín y Bello

Valle de Aburrá

Las Empresas Públicas de Medellín informaron que por una falla de energía en el bombeo Pedregal-Picacho, interrumpieron el servicio de acueducto para 45.477 usuarios de los circuitos Doce de Octubre y Picacho, en el noroccidente del Distrito de Medellín y el municipio Bello. Esto con el objetivo de estabilizar el sistema de acueducto tras la falla.

Circuito Doce de Octubre

En el circuito Doce de Octubre no tienen agua 12.201 usuarios en los barrios Picacho, Doce De Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce De Octubre No. 2 y París; en las siguientes direcciones.

Medellín:

De carrera 82G hasta carrera 85 entre calle 106C y calle 97.

De calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83A y carrera 90.

Bello:

De carrera 73 hasta carrera 76 entre calle 20B y calle 25C.

Circuito Picacho

33.276 usuarios del circuito Picacho en los barrios Doce De Octubre No. 1, Santander, Pedregal, Doce de Octubre No. 2, San Martín de Porres, La Esperanza, Kennedy, París; Maruchenga y Picacho; no tienen agua en estos rangos de direcciones :

Medellín:

De calle 89 hasta calle 94 entre carrera 76 y carrera 84.

De calle 94 hasta calle 95 entre carrera 75B y carrera 83.

De calle 95 hasta calle 98 entre carrera 74B y carrera 83.

De calle 98 hasta calle 100B entre carrera 74A y carrera 83.

De calle 101 hasta calle 104CC entre carrera 76A y carrera 82GG.

De calle 104CC hasta calle 105A entre carrera 75 y carrera 82A.

De calle 107 hasta calle 114 entre carrera 76B y carrera 82A.

Bello:

De calle 20F hasta calle 26A entre carrera 62A y carrera 72.

EPM presentó excusas y solicitó comprensión por la interrupción de acueducto. Además, se dispuso la Línea de Atención al Cliente (604) 44 44 115 para la consulta de información adicional.