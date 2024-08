Denuncian presunta negligencia por muerte de un menor en Casa del Niño: esto dice el Dadis

Cartagena

A través de redes sociales, Carolina Yepez, denunció la muerte de su hijo menor de edad en el hospital infantil Casa del Niño en Cartagena, por una presunta negligencia médica.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La mujer aseguró que su niño ingresó al centro asistencial con una “flema” con aparentes síntomas de gripa sin gravedad, sin embargo, días después terminó muerto. Yepez, asegura que en la historia clínica del menor de edad hay contradicciones.

“En la supuesta epicrisis dicen que lo hidrataron donde nunca le colocaron un simple suero que le hubiese salvado la vida. A mi hijo lo llevo por la flema y supuestamente colocan cinco días de fiebre, difiere tanto la información. Lo remiten a la supuesta clínica de especialista donde a los seis días empieza a presentar fiebre. Lo reporto a las enfermeras jefes y me dicen que los médicos tienen vida social”, expresó.

Carolina Yepez pidió ayuda de las autoridades distritales para que se investigue el caso. “A mi hijo me lo mataron hubo negligencia médica no me querían entregar la historia clínica, nunca dieron antibiótico, nunca me dijeron que no tenía neumonía. Mi hijo no entró mal a esa clínica especialista. Nunca le dieron suero, lo puyaron más de 20 veces y jamás encontraron la vena”, denunció.

Dadis se pronuncia

El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Alex Tejada, aseguró que la entidad ya se encuentra al frente del caso para hacer una investigación que determine qué sucedió.

“Lamentamos el fallecimiento del niño. Ya mandamos un equipo de investigación de salud pública y de vigilancia y control, donde epidemiológicamente le haremos un seguimiento desde que ingresó hasta lo último que se dice en la historia clínica. No dejaremos el caso hasta saber qué sucedió”, expresó Tejada.

Así mismo, en su cuenta de X el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dio ordenes al Dadis para que haga una investigación exhaustiva del caso.

“Me comuniqué con el director del Dadis Alex Tejada, para que por favor se apersone del caso. Casa del Niño, urge respuestas e investigación exhaustiva de lo sucedido. Dadis, por favor seguimiento. Referencia y contrareferencia. Epicrisis”, manifestó.

El caso lo expone en Instagram una usuaria de nombre Andrea Yepez, que parece es la madre del menor. Ya lo vi. https://t.co/ibUqUpjQc5



Me comuniqué con el director del @DadisCartagena Alex Tejada, para que por favor se apersone del caso. @casadelnino, urge respuestas e… https://t.co/RMxcwMTGb4 — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) August 8, 2024

Caracol Radio está a la espera del pronunciamiento oficial del hospital infantil Casa del Niño.