Alias ‘Andrey’ afirmó que procedimiento contra las camionetas de UNP fue una “humillación”

En entrevista con La W, Carlos García, alias ‘Andrey’, jefe de las disidencias EMC que negocian con el Gobierno, se pronunció frente a lo ocurrido con varias camionetas de la UNP que fueron detenidas en Antioquia. Según ‘Andrey’, el procedimiento fue una “humillación”.

“Lo que nosotros no compartimos es la humillación contra nuestra gente. Yo pienso que, si así son los procesos de diálogo, si así se pretende construir confianza, tú tienes muestra de voluntad, pero te humillan, pero de la forma cómo se hizo ayer, tendrá que tratarse en la mesa”, dijo García Téllez.

Asimismo, reconoció que el haber transportado en los vehículos a alias ‘Firu’ fue una equivocación. Pero, dijo que las demás personas que iban ahí tenían las órdenes de captura levantadas, lo cual riñe con lo informado por la Fiscalía, que mencionó la captura de siete personas, al menos 4 de ellos con órdenes de captura vigentes.

De hecho, justificó los $100 millones de pesos que fueron hallados en los vehículos como dinero para “viáticos”.

“Son recursos que tiene alguien que ejerce responsabilidad sobre una tropa guerrillera. Son muchas cosas para resolver, que la gasolina, que los peajes, todo lo que se gasta en una vía, nos estamos moviendo por el país y no podemos andar sin un peso en el bolsillo. El tema de la plata es lo que menos importa aquí”, mencionó.

Adicional a lo anterior, se abstuvo de responder si alguna de las camionetas había transitado por Venezuela durante el recorrido que derivó en la detención de los vehículos en Antioquia. También dijo que sus compañeros no se bajaron en el lugar donde fueron detenidos porque les apuntaron con armas.

