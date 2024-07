“Es inaceptable”: MinInterior sobre cabecillas exFarc transportados en camionetas de UNP

Congreso

Desde la Casa de Nariño, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo rechazó en nombre del Gobierno nacional que en Antioquia fueran interceptadas unas camionetas de la Unidad Nacional de Protección movilizando a cabecillas de las disidencias con órdenes de captura vigentes.

“Se está investigando toda la situación, la utilización de las camionetas, si se hizo mal uso de estas. Tenemos que expresar con toda claridad que es inaceptable que a un esquema de protección que el Gobierno está dando para garantizar unas negociaciones de paz se le dé una utilización indebida”, señaló el jefe de la cartera política.

Además, por esta misma razón, fue claro en advertir que “el Gobierno lo rechaza y vamos a exigir explicaciones en la mesa por parte de las disidencias”.

A su vez, el director de la Unidad Nacional de Protección, Carlos Augusto Rodríguez, explicó que “si hay alguna persona distinta a las protegidas dentro de los vehículos, los responsables del esquema y los escoltas responden por eso; tienen que responder y están incumpliendo con su deber. Y si encuentran elementos extraños, algún tipo de arma u otra cosa que no está contemplada, también estarían en problemas”.

De hecho, confirmó el director posteriormente que los disidentes alias ‘Firu’ y alias ‘Erika’ fueron capturados y que en una de las camionetas se encontraron 60 millones de pesos en efectivo. “En los vehículos de la UNP no se deben llevar ese tipo de cosas, ni armas, ni drogas, ni pertrechos, ni municiones, ni nada de eso”, añadió.

Rodríguez insistió en que “los vehículos de la UNP no pueden ser utilizados por estos grupos como apoyo para sus operaciones o para transportar personas con orden de captura o que no están en el listado de los protegidos; son para protegidos, no para darles órdenes a sus grupos armados o transportar armas”.