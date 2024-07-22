Al Oído: ministro Lizcano revocó licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’

Al Oído encendió por primera vez las alarmas sobre presuntas irregularidades relacionadas con una millonaria licitación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTIC). Así mismo, el pasado 17 de junio, Catalina Suárez se reunió con el ministro Mauricio Lizcano y todo su equipo, con el fin de compartir las alertas e inquietudes de la investigación.

Hoy, tras dos meses, alertas de la Procuraduría y toda la investigación que se ha desprendido a partir del proceso licitatorio, el ministro Mauricio Lizcano revocó la licitación del proyecto ‘Escuelas Potencia Digital’.

En entrevista con Al Oído, el ministro Lizcano logró despejar muchas dudas:

¿Cuál es la estrategia de mejora y garantías que propone el MinTIC para poder determinar el curso de sanear los hallazgos identificados y después volver abrir una nueva licitación?

El ministro, quien optó por recalcular la ruta y escuchar, fue enfático en expresar que “la entidad realizó el proceso de selección cumpliendo todos los principios de la contratación estatal y de la Función Pública, manteniendo la transparencia y rigurosidad en todo momento. Sin embargo, toma esta decisión en atención a las recomendaciones hechas por la Procuraduría, en medio de sus funciones, y que responden a diferentes interpretaciones del proceso. Lo más importante es la conectividad de los niños, seguimos trabajando en alcanzar todos los estándares para que la confianza continúe construyendo por eso preferimos blindar la licitación”.

Añadiendo que “reiteramos que esta licitación cumplió todos los criterios de legalidad, transparencia y pluralidad, a la luz de los principios de la contratación estatal y de la Función Pública. No obstante, la determinación de revocarlo busca dar más garantías al proceso y respetar el papel de la Procuraduría atendiendo sus comentarios.”

Este proyecto busca conectar 3.000 instituciones educativas del país. Tal como en su momento fue expuesto por la investigación de Al Oído, el único camino que quedaba era revocar el proceso pues tras dos prórrogas de 10 días cada una no se logró subsanar los hallazgos hechos por la Procuraduría que distinto a lo pensado por el ministro Lizcano sí tenía temas de fondo y no sólo de forma.

En la licitación se hicieron más de 10 puntos que alarmaban, pero especialmente se llamó la atención al equipo del ministro en:

Cambios a último momento en las reglas de juego, importantísimas para los proponentes (para quienes quieran participar y postularse), algo exagerado, por no decir imposible, de dar cumplimiento.

Tiempos sumamente cortos para integrar, presentar, revisar, evaluar y calificar requisitos con la responsabilidad de aprobar o habilitar cumplimiento para participar.

Privilegiar la oferta económica en un 65% del puntaje en el criterio de selección en vez de orientarlo a la experiencia, capacidad y fortaleza de las empresas participantes.

El pasado viernes 19 de julio, Suárez ya lo había anticipado cuando expresó en su espacio Al Oído. “Es muy probable que el lunes 22, la noticia sea la suspensión de este proceso por la terquedad de seguir insistiendo en que todo está perfecto cuando en el tiempo de aplazamiento no pudieron subsanar. El ministro Lizcano deberá recalcular la ruta y revocar la licitación”.

Con la decisión del ministro Lizcano gana el país, se blinda un proceso de suma importancia para la educación y demuestra que cuando se escucha a tiempo y se dejan egos ganamos todos. Lizcano escucho a los entes de control y las investigaciones de periodistas, pero queda una pregunta: ¿será que habrá personas en el MinTic, que, asumiendo responsabilidades, salgan de la entidad?

No puede dejarse de lado que hay una afectación en tiempo, cumplimiento, planeación y ejecución de recursos y lo que hoy está pasando en el Gobierno es que como dice el presidente Gustavo Petro, no se debe dejar pasar ni un solo error más.

“Es importante que se conozca que las alertas se encendieron precisamente desde el periodismo Al Oído, pese a muchas cosas que se expresaron en las que se decía que era una licitación perfecta, seguimos porque el único interés es el país, nuestros niños y los recursos. Para la verdad el tiempo”.

Lizcano, con esta decisión, envía un acertado mensaje al gabinete: hay que escuchar y construir.