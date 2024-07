El cambio climático está afectando la duración del día en la Tierra

El deshielo, como efecto del cambio climático, ralentiza la rotación del planeta aumentando la duración de los días. Esto podría perturbar el tráfico por internet, las transacciones financieras y la navegación por GPS.

El cambio climático tiene múltiples efectos en nuestro planeta y nuevos estudios sugieren ahora el incremento, aunque mínimo, de la duración del día y la alteración del eje de rotación de la Tierra, debido a la pérdida de las masas de hielo de Groenlandia y la Antártida.

Dos estudios en los que participa la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) indican que el agua de las regiones polares fluye hacia los océanos, especialmente hacia la zona ecuatorial, lo que produce un desplazamiento de masas que afecta a la rotación del planeta.

Es como cuando una patinadora artística hace una pirueta, primero manteniendo los brazos pegados al cuerpo y luego estirándolos. La rotación inicialmente rápida se vuelve más lenta porque las masas se alejan del eje de rotación, aumentando la inercia física, explica Benedikt Soja, de la ETH.

El cambio en la duración del día se produce en milisegundos, pero es suficiente para perturbar el tráfico de internet, las transacciones financieras y la navegación por GPS y espacial, que dependen de un cronometraje preciso. Por ejemplo, cuando se envía una sonda espacial a aterrizar en otro planeta.

Ralentización gradual de la rotación terrestre

En física se habla de la ley de conservación del momento angular, la cual rige la rotación de la Tierra, que si se vuelve más lenta hace que los días se alarguen. Por tanto, “el cambio climático también está alterando la duración del día en la Tierra, aunque solo mínimamente”, señala la ETH en un comunicado. Durante milenios, la duración del día ha aumentado gradualmente unos pocos milisegundos por siglo (en inglés ms/cy), debido en gran medida a la atracción gravitatoria de la Luna, que ralentiza gradualmente la rotación terrestre.

