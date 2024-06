Alcalde Cartagena plantea nuevo modelo de ciudad frente al cambio climático

En su participación en la Cumbre de Sostenibilidad, organizada por Prisa Media y Caracol Radio, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay insistió en la necesidad de buscar alternativas en el corto plazo para hacerle frente al cambio climático.

Ejemplo de su propuesta es la propia ciudad que dirige, que afronta con inundaciones y aumento de la marea, los efectos directos del cambio climático.

“La dinámica era que pasáramos de la narrativa a los hechos, que pudiéramos realmente frente a todo ese desarrollo mundial de cambio climático y efecto de cambio climático saber si en lo sentimos y claro que sentimos y hoy nos corresponde plantear una protección dura de la ciudad frente a los embates del mar Caribe necesitamos protección costera, mucha protección, dique de contención, espolones y frente a eso lo que hemos dicho es que a medida que suba la marea, a medida que suba ese comportamiento del mar Caribe pues la ciudad siempre va a estar amenazada, por eso la ciudad tiene que prepararse para eso, por eso ya no es descabellado hablar de elevación de las calles de la ciudad, de toda la vial que estamos planteando sobre todo en la en el borde costanero tenemos que plantearlo con una altura importante y además de eso pues una protección blanda que es la reforestación de la ciudad, la siembra de más de 300,000 árboles en Cartagena, en la ciudad y recuperar por ejemplo un pulmón verde bastante agobiado hoy por las invasiones ilegales, por la deforestación como lo es el cerro de La Popa. Entonces hoy, Cartagena siente los efectos negativos del cambio climático, lo entiende claramente y tiene que prepararse para proteger la ciudad para los años que vienen.”

Turbay Paz lo tiene claro que hay que trabajar ya, porque ciudades como Cartagena desaparecerán en pocos años si no hacemos algo para detener el rápido avance del cambio climático.

“Lo primero es proteger la ciudad y proteger la ciudad significa proteger también el hogar de los cartageneros, las empresas de los cartageneros, los negocios de los cartageneros y Cartagena tiene conciencia frente a eso y bajo la modalidad de valorización estamos planteando por ejemplo en el Centro Histórico y sector turístico, Bocagrande, Castillo y Laguito, esa protección, ese blindaje especial, porque de no hacerlo pues esas zonas estarían bajo agua en 15 o 20 años y no es exagerado y tener la posibilidad de que la conciencia ciudadana nos ayude a cuidar la cuenca de los canales a cuidar, la cuenca de la quebrada, todas las escorrentías de agua arroyo que vienen desde la cuenca alta de Turbaco también protegerla, cuidarla, reforestarla y de esa manera pues estar en sintonía de una ciudadanía que no tuvo reparo en construir sobre la zona baja, de construir sobre los la cuenca de los arroyos de las quebrada y hoy estamos sufriendo con esa dificultad. Entonces lo que se viene conciencia ciudadana de un gobierno que pueda construir con ellos una un nuevo modelo de ciudad porque es lo que nos corresponde así lo planteamos en el plan de desarrollo ‘Cartagena ciudad de derechos’ y lo estamos planteando el nuevo plan de ordenamiento territorial, así que nos toca prepararnos para los próximos 50 años, una ciudad de 50 años donde la parte más importante y priorizada sea la protección a los efectos de cambio climático.”

El mandatario también es consciente que sin el apoyo del Gobierno Central los esfuerzos podrían ser en vano porque se requiere del musculo de experiencia y financiero para construir frente a este fenómeno.

“Bueno queremos hacer un desarrollo sostenido y ordenado a través del agua alrededor del agua y eso lo hemos hablado con el Ministerio Medio Ambiente con el Ministerio de Transporte por aquello del transporte acuático movido por energías limpias lo hemos hablado con el Ministerio de Minas, también para la posibilidad de promover energías limpias en el transporte acuático y aquello de granjas solares y comunidades energéticas así que con el Gobierno Nacional estamos teniendo unas conversaciones importantes y esperamos que eso comience a reflejarse en el beneficio de las comunidades sobre todo las más pobres.”

Hace algunos días el alcalde Dumek Turbay logró destrabar junto a la UNGRD las obras de Protección Costera, que hasta el momento es el proyecto más importante para enfrentar el cambio climático, pero la ciudad también requiere un nuevo sistema de drenajes pluviales.