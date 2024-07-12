El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No cabe duda de que vamos a ganar”: Jorge Rodríguez, diputado y jefe de campaña de Maduro

A pocos días para las elecciones presidenciales de Venezuela continúa la campaña electoral, y aunque son diez los candidatos que optan por la Presidencia de la República, dos son los que resaltan públicamente: el presidente Nicolás Maduro, quien aspira una tercera reelección y Edmundo González Urrutia, el candidato opositor.

Para hablar sobre los comicios, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y jefe del comando de campaña de Nicolás Maduro, pasó por los micrófonos de La W.

“En Venezuela tendemos veedores con gran experiencia y acompañamiento, panel de expertos de Naciones Unidas, la unión de organismos electorales de América Latina, son de tal magnitud las garantías para lo obvio que va a ocurrir, que es la victoria de Nicolás Maduro”, comentó

Asimismo, cuestionó que la oposición esté “cantando” fraude previo a las elecciones, reafirmando que Maduro va encabezando las encuestas.

Las posturas del sector Maduro frente a la oposición y ante una posible derrota

Ante las críticas de La W sobre cómo se están llevando a cabo las campañas, Rodríguez aseguró que “es grosero que una persona crea que puede tomar la posición de todos los venezolanos, eso no es democrático, yo no me atrevería a decir que todos los colombianos piensan lo mismo, hay que respetar a todos los votantes. (…) Dicen que el sistema electoral no funciona, ¿entonces sí sirve si gana un candidato de oposición? Nosotros vamos a ganar las elecciones y esto va a ser reconocido en el mundo entero”.

Por otro lado, Rodríguez se refirió también a la inhabilitación de María Corina Machado, diciendo que no puede participar porque así lo definió la justicia por su accionar ilegal.

“Los periodistas no pueden tomar partido porque están actuando como activistas políticos, aquí los que hablan son los votos y aquí hay un apoyo masivo a la candidatura de Nicolás Maduro”, comentó.

Finalmente, entre risas, el jefe de campaña de Nicolás Maduro ante la pregunta de si aceptarían la derrota en caso de que ocurriera, nuevamente aseguró “vamos a ganar, me comprometo a dar una exclusiva W Radio el día siguiente a las elecciones. Esa pregunta no es para mí, es para otros sectores que solo reconocen cuando ganan, no saben mantenerse en las reglas del juego democrático”.

